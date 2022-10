Dans : OM.

Par Claude Dautel

Comme toujours ces dernières saisons, les supporters de l'OM seront interdits dimanche prochain au Parc des Princes, tout comme ceux du PSG seront interdits au Vélodrome en février. Pablo Longoria veut marquer le coup.

Ce n’est pas une surprise, mais c’est désormais officiel, pour le très attendu PSG-OM de dimanche prochain dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1, les autorités ont décidé d’interdire la venue des fans marseillais dans le stade parisien. Du côté de l’Olympique de Marseille, on regrette cette décision, même si forcément il n’y a aucune surprise. Après avoir fait remarquer que ces interdictions étaient contre-productives, le club phocéen a tenu à annoncer que ses joueurs enverront tout de même un message à distances à leurs supporters.

L'OM sans ses fans mais avec un message aux supporters

Communiqué officiel de l'OM ⤵️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 12, 2022

« L’Olympique de Marseille a pris connaissance de l’interdiction de déplacement prononcé par la Préfecture de police de Paris à l’encontre de ses supporters dans le cadre de la rencontre PSG-OM, ce dimanche 16 octobre 2022. L’Olympique de Marseille tient à exprimer sa profonde déception à l’égard de cette décision trop systématiquement prise par les autorités ces dernières années. L’OM, dont le dialogue avec ses groupes de supporters est permanent, est convaincu qu’un déplacement encadré et bien organisé présente moins de risque qu’une interdiction pure et dure, qui pourrait conduire certains supporters à se déplacer de leur côté. Malgré cette regrettable situation, le club entend poursuivre et accentuer son travail avec les autorités pour éviter que nos supporters soient de nouveau privés de suivre leur équipe. L’OM est très attaché au respect de la culture du football, dont les supporters sont l’une des pierres angulaires. Pouvoir exprimer sa passion est un élément fondamental de notre sport duquel nous ne devrions pas être privés. La présence et la ferveur de nos supporters, à domicile comme à l’extérieur, font tout particulièrement la fierté de notre club et nous regrettons, une fois de plus, de ne pas pouvoir compter sur ce soutien dimanche. Dans ce contexte, les joueurs de l’Olympique de Marseille porteront sur leurs maillots le badge « comme un seul hOMme » pour symboliser l’unité et le lien puissant entre le club et ses supporters », indique l’OM dans un communiqué.