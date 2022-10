PSG-OM : Les supporters marseillais interdits à Paris

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dimanche prochain, le PSG recevra l'OM au Parc des Princes et comme souvent ces dernières années, les supporters de l'Olympique de Marseille seront interdits au Parc des Princes.

Très régulièrement, l’incapacité des autorités françaises à organiser le déplacement et l’accueil des supporters de football est pointée du doigt. Le fiasco de la dernière finale de la Ligue des champions ayant confirmé que la gestion des fans n’était pas vraiment une priorité. Alors, plutôt que de travailler sur des déplacements en Ligue 1, on interdit que les supporters adverses fassent le voyage, ce qui règle définitivement le souci. Forcément, tout n’est pas rose, et dans le passé les matchs PSG-OM au Parc des Princes ou OM-PSG au Vélodrome ont donné lieu à des débordements. Mais ce ne sera pas le cas ce dimanche 16 octobre à 20h45 avec ce choc Paris-Marseille qui va clôturer la 11e journée du Championnat de Ligue 1. En effet, L’Equipe confirme que comme d’habitude le ministère de l’Intérieur va publier rapidement un communiqué interdisant la venue à Paris des supporters de l’Olympique de Marseille, tout comme ce sera le cas lors du match retour le dimanche 26 février 2023.