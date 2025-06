PSG-OM, le Trophée des champions annulé ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le traditionnel match qui oppose le Champion de France au vainqueur de la Coupe de France, ou éventuellement au dauphin du champion, va opposer le PSG à l'OM. Mais cette affiche pourrait être annulée en raison d'un calendrier démentiel.

Le Paris Saint-Germain ayant gagné le championnat de Ligue 1 et la Coupe de France, le règlement prévoit que le trophée des champions affronte le deuxième du classement de L1, à savoir l'Olympique de Marseille. De quoi forcément attirer une foule record et une audience importante pour le diffuseur. Cependant, ce samedi, L'Equipe révèle que du côté de la Ligue de Football Professionnel, on se fait des nœuds au cerveau pour fixer la date de cette affiche, sachant que le PSG joue cet été la SuperCoupe d'Europe le 13 août prochain, et que Paris et Marseille jouent la prochaine Ligue des champions. Au point même que ce PSG-OM pourrait être totalement annulé, ou alors intégré à un Final Four sauce LFP.

Le PSG et l'OM pas d'accord pour jouer le 23 décembre

🚨L’OM affrontera le PSG en finale du Trophée des Champions 2025 ! pic.twitter.com/Hnd7pqAspi — Massilia Zone (@MassiliaZone) May 24, 2025

Le Trophée des champions ne pouvant avoir lieu cet été, la Ligue de Football Professionnel avait programmé ce PSG-OM au 23 décembre prochain, histoire de meubler les fêtes. Mais, selon le quotidien sportif, cette date n'a été du goût de personne et elle ne devrait donc pas être retenue. Désormais, l'annulation pure et simple de ce match est sur la table du côté de la LFP, même si l'instance du football professionnel envisage également de changer le format de cette épreuve, avec pourquoi pas un Final Four dont le format...et la date sont encore à fixer. Au moment où la Ligue 1 travaille encore sur sa chaîne de télé, cette affiche pourrait être un bon motif pour s'abonner, mais visiblement tout est devenu compliqué avec, il est vrai, un calendrier rendu encore plus compliqué avec la Coupe du Monde dans un an.