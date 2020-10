PSG : Leonardo provoque Tuchel, un oubli volontaire au mercato ?

Dans : OM.

Très actif en fin de mercato, le PSG a bouclé les arrivées de Moise Kean, Rafinha et Danilo Pereira. Mais le directeur sportif Leonardo n’a pas recruté de défenseur central…

En conférence de presse, Thomas Tuchel avait répété à plusieurs reprises qu’il souhaitait la venue d’un défenseur central afin de compenser les départs de Tanguy Kouassi (Bayern Munich) et de Thiago Silva (Chelsea). L’entraîneur allemand n’a pas été entendu par sa direction, qui lui a offert un milieu offensif, un attaquant et une pure sentinelle dans le money-time du mercato. Un choix dicté par les contraintes financières, ou un oubli volontaire de la part de Leonardo ? La question se pose selon Luis Fernandez, lequel n’a pas manqué de rappeler que désormais, Thomas Tuchel n’aurait plus le choix d’aligner Marquinhos en défense centrale et non au milieu…

« Le désir des uns et des autres était de se renforcer. Cela a été fait. J’ai vu jouer Moise Kean en Italie et à Everton, où il était un peu moins bien, mais c’est une question d’adaptation. C’est un renfort de qualité. Au milieu de terrain, la volonté était de trouver une sentinelle pour laisser Marquinhos derrière. Recruter Danilo Pereira, le capitaine de Porto, international portugais, c’est très prometteur. J’ai bien aimé les débuts de Florenzi face à Marseille. Sur le papier, j’aime bien ce mercato. Surtout qu’en arrivant dans un club qui vient de disputer la finale de la Ligue des champions, les recrues vont avoir un surplus de motivation et vont devoir élever leur niveau » a jugé dans Le Parisien l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir si ce manque de renfort en défense centrale sera préjudiciable, alors que le club compte quatre spécialistes à ce poste avec Diallo, Kehrer, Kimpembe et Marquinhos.