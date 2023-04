PSG-Lens samedi, l'OM jette la télé par la fenêtre

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ce samedi, toute la France du foot aura les yeux rivés sur le Parc des Princes. Le PSG reçoit son dauphin Lens pour le match décisif dans la course au titre. L'OM sera le premier club concerné par ce match même si Pau Lopez ne se montre pas captivé pour autant.

Le podium de Ligue 1 et son classement exact à la 38e journée sera sans doute déterminé par les résultats de ce week-end. En effet, le PSG leader reçoit le RC Lens deuxième samedi soir au Parc des Princes. Un choc au sommet décisif sachant que les deux formations ne sont séparées que de 6 points au classement. Mais, ce match est aussi important pour l'OM troisième (2 points derrière Lens) et Monaco quatrième ( à 5 points de Lens). Au-delà du sacre national, c'est bien la qualification en Ligue des champions qui se jouera en partie dans la capitale.

PSG-Lens ? Non, Pau Lopez n'a d'yeux que pour Troyes

Les deux formations sudistes espèrent un faux pas lensois pour revenir voire dépasser les Sang et Or dans le cas de l'OM. Un bon résultat de Lens face au PSG risque de mettre la pression aux Marseillais qui reçoivent Troyes au Vélodrome dimanche. Il est naturel de s'attendre à voir les Phocéens très intéressés par le suivi du choc PSG-Lens. Cependant, Pau Lopez n'était pas de cet avis en conférence de presse, délaissant clairement ce match dans son esprit.

Lopez sur PSG-Lens : "J'espère rien de ce match. Je pense d'abord à Troyes. Il reste 8 matchs, 24 points. Il faut gagner le plus possible pour récupérer la 2e place". #LiveConf — Le Phocéen (@lephoceen) April 14, 2023

« J'espère rien de ce match. Je pense d'abord à Troyes. Il reste 8 matchs, 24 points. Il faut gagner le plus possible pour récupérer la 2e place », a t-il confié devant les journalistes. Une réponse étonnante, si on ignore le contexte sportif marseillais. Avec deux matchs nuls de rang et de nombreuses contre-performances à domicile cette saison, l'OM doit d'abord s'occuper de lui-même. Mais, si le résultat de PSG-Lens lui est favorable, nul doute que Pau Lopez aura le sourire samedi. D'ailleurs, pas sûr que ses partenaires sont sur la même longueur d'onde que lui. Même Igor Tudor ne peut cacher penser au match du Parc. « J'espère qu'il y aura le meilleur résultat pour nous. Je ne regarderai pas le match pour ne pas être nerveux », a t-il lâché devant la presse en réponse à son gardien de but. Au vu de la situation de l'OM au classement, un coup de pouce de l'ennemi parisien ne serait pas inutile à l'OM.