Poussé vers l’OM, Strootman n’a jamais voulu venir

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Recruté pour 25 millions d’euros en 2018, Kevin Strootman n’a jamais répondu aux attentes à l’Olympique de Marseille. Le milieu prêté au Genoa n’a pas réussi à s’adapter au club phocéen. Peut-être parce que le Néerlandais ne souhaitait pas venir.

Que les supporters de l’Olympique de Marseille se rassurent, Kevin Strootman ne remettra plus les pieds à la Commanderie. Le milieu de terrain fait l’objet d’un nouveau prêt au Genoa pour deux saisons, soit jusqu’à la fin de son contrat en 2024. Le club phocéen s’est ainsi débarrassé d’un énorme échec sur les plans sportif et financier. Son gros salaire a longtemps pesé alors que ses performances n’ont jamais été au niveau espéré. Il faut dire que Kevin Strootman n’est pas arrivé dans les meilleures conditions.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kevin Strootman (@kevinstrootman)

Dans un entretien accordé à Il Messaggero, le Néerlandais admet qu’il avait presque signé à contre-cœur, car poussé vers la sortie par la Roma. « L'année dernière, j'ai essayé de revenir à la Roma, même gratuitement, mais ils ne voulaient pas de moi, a raconté le Marseillais. Je suis parti parce que les conditions pour que je continue n'étaient plus réunies. Ils ont recruté des milieux de terrain et je me demandais où j'allais finir. »

L'offre folle de l'OM a tout changé

« Monchi (l'ancien directeur sportif de la Roma) m'a dit que j'étais intransférable, mais Rudi Garcia m'a appelé de Marseille, j'ai pris mon temps et entre-temps j'ai appris que Monchi avait déjà fixé le prix avec l'OM, a confié Kevin Strootman. Ce n'était pas honnête. J'en ai parlé à Di Francesco (l'ancien entraîneur de la Roma) et il n'a pas réagi comme quelqu'un qui m'aurait retenu à tout prix. Je n'avais pas de bonnes sensations, j'ai joué à Turin et ensuite on a décidé de se séparer. Qu'est-ce qu'il me restait à faire si je n'étais plus accepté ? » Sa situation ne s’est pas améliorée à Marseille. Au contraire.