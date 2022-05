Pol Lirola grillé en boite, sa saison manquée s'explique

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Excellent la saison dernière, Pol Lirola a été définitivement recruté par l’OM. Mais désormais, le défenseur espagnol déçoit énormément à Marseille…

Prêté à l’OM par la Fiorentina en janvier 2021, Pol Lirola avait réalisé six mois de très bonne facture en Ligue 1. En l’espace de seulement quelques semaines, le latéral droit espagnol s’était imposé comme l’un des meilleurs joueurs du championnat à son poste. Des prestations de haut vol qui ont poussé Pablo Longoria à le recruter définitivement en provenance de la Fiorentina pour plus de 10 millions d’euros lors du mercato estival. Mais contre toute attente, Pol Lirola n’a pas confirmé les espoirs placés en lui, se faisant même prendre la place de latéral droit par un non-habitué du poste en la personne de l’excellent Valentin Rongier. Le malaise semble profond pour Lirola à Marseille et l’explication vient peut-être de son hygiène de vie selon le Talk Show du Phocéen.

Lirola, un habitué des night-clubs ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pol Lirola (@pollirola)

A en croire l’émission du média pro-OM, l’hygiène de vie de Pol Lirola laisse très clairement à désirer, ce qui explique peut-être ses prestations cataclysmiques sous les couleurs de l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison. Le défenseur espagnol serait par exemple un habitué de certaines boites de nuit de la citée phocéenne, ce qui n’aide pas à assumer les efforts physiques importants exigés par Jorge Sampaoli. De mauvaises habitudes, pas compatibles en tout cas avec les sollicitations du très haut niveau comme c'est le cas à Marseille.

Pour ceux qui se posent des questions sur la légende Pol Lirola en boite pic.twitter.com/CTExO9vXJO — Romain Canuti (@romcanuti) May 10, 2022

Une information qui, si elle se confirme, ne manquera pas de mettre en furie l’entraineur de l’OM ainsi que le président Pablo Longoria, les deux hommes ayant ramené à Marseille une très haute exigence dans le travail. Assurément, Pol Lirola ne semble pas coller avec cette mentalité et pourrait par conséquent être sanctionné par l’état-major marseillais. Sportivement avec une mise sur le banc qui va se poursuivre et pourquoi pas lors du prochain mercato, durant lequel Pablo Longoria pourrait stopper les frais en tentant de se débarrasser de Pol Lirola.