Pogba à l'OM, il y a une seule condition ‍!

A deux semaines de la fin de sa suspension pour dopage, Paul Pogba continue à préparer intensivement son retour dans le football professionnel. S'il ne rejoindra pas l'OM en mars prochains, tout est sur la table pour l'été prochain.

Sauf grosse surprise, le milieu de terrain de 31 ans n'annoncera pas dans les prochains jours sa signature dans un club pour finir la saison actuelle. Alors que la sanction pour dopage se termine le 11 mars prochain, Paul Pogba est actuellement à Miami où il bosse énormément sur le plan physique, lui qui entre blessure et suspension, sort de presque deux ans sans avoir joué le moindre match de football. Malgré cette pause imposée, le champion du monde 2018 intéresse encore plusieurs clubs, que ce soit en Europe, mais également au Brésil ou en Arabie Saoudite. Cependant, c'est sa possible signature à l'Olympique de Marseille qui fait frissonner les supporters phocéens. Et ce lundi, cette possibilité est de nouveau évoquée, Paul Pogba ayant fixé une condition.

Pogba veut retrouver les Bleus, il a donc une exigence

Alors que Paul Pogba rêve toujours de revenir en équipe de France afin de jouer le Mondial 2026, le milieu de terrain sait qu'il devra être visible pour Didier Deschamps. Le sélectionneur national apprécie l'ancien joueur de la Juventus, mais il a besoin de joueurs...qui jouent et si possible à bon niveau. Alors, même si Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont confié leur intérêt pour Paul Pogba, sans toutefois aller au bout de ce dossier afin de ne pas perturber un vestiaire qui a trouvé son équilibre cette saison, Le Parisien confirme que l'OM est toujours présent dans ce dossier et sait ce qu'il faut faire pour obtenir un accord avec le champion du monde 2018.

Cependant, le milieu de terrain français ne s'engagera pas avec Marseille avant de savoir si le club phocéen jouera la prochaine Ligue des champions. « D’ici cet été, le club marseillais, actuel 2e de Ligue 1, aura, en outre, peut-être validé sa qualification pour la Ligue des champions. Car le projet sportif entrera en ligne de compte pour le joueur. Il est prêt, nous assure-t-on, à consentir, après deux ans loin des terrains, un effort sur le plan financier, dans l’hypothèse d’un challenge intéressant », précise Harold Marchetti. Il est vrai que l'Olympique de Marseille est confortablement installé à la deuxième place du classement de Ligue 1 et peut sereinement envisager de retrouver la Ligue des champions la saison prochaine. Avec Paul Pogba ?