Payet, un divorce féroce avec l'OM

Par Claude Dautel

A un an de la fin de son contrat, Dimitri Payet pourrait jouer samedi contre Lille son dernier match sous la tunique marseillaise. Suspendu pour la suite et la fin de saison, le milieu de terrain est en danger à l'OM.

La commission de discipline a été sévère, mais pas trop avec Dimitri Payet, accusé d'avoir giflé Yannick Cahuzac lors de Lens-OM. Une fois le match de Marseille à Lille joué, le numéro 10 phocéen sera en vacances, puisqu'il a été suspendu pour trois matchs. Seul problème pour Dim, à un an de la fin de son contrat, Igor Tudor a clairement fait savoir qu'il ne comptait pas sur lui dans la perspective de la saison prochaine, que Marseille soit qualifié ou pas pour la Ligue des champions. Pablo Longoria va donc devoir décider s'il déchire le projet « Marseillais à vie » lancé par Jacques-Henri Eyraud en 2020, lorsque l'ancien patron de l'OM avait prolongé Dimitri Payet jusqu'en 2024, ce dernier acceptant de baisser son salaire durablement.

Agé de 36 ans, Dimitri Payet est bien conscient que son meilleur football est derrière lui, mais il se sent bien dans la cité phocéenne et sa famille aussi. Au point de ne pas réellement envisager de quitter la région. Cependant, Igor Tudor est lui déterminé à en finir avec son super-remplaçant, et l'entraîneur croate l'a dit et répété à Longoria. A en croire La Provence, si Tudor est encore là la saison prochaine, ce qui est la tendance forte, Dimitri Payet va devoir partir, tout comme Steve Mandanda l'a fait la saison passée après avoir été libéré de son contrat. Le gardien de but du Stade Rennais semblait promis à une reconversion à l'OM, mais le président marseillais a été sans pitié et a tout fait pour faire partir El Fenomo sans aucun état d'âme. D'autant que du côté du Vélodrome, certains sont sans pitié.

Zéro titre, les Ultras de l'OM sont durs

Interrogé dans le quotidien régional, Christian Cataldo, le patron des Dodge'rs, estime que Dimitri Payet ne mérite pas sa statue au Vélodrome. « C’est un très grand joueur de l’OM, mais le mot légende ne peut pas s’associer avec un palmarès vierge. Il est juste en dessous de ce statut », explique l'emblématique supporter, qui n'a toutefois pas oublié qu'avec l'Olympique de Marseille le milieu de terrain a planté 78 buts en un peu plus de 330 matchs. Mais tout cela pourrait rapidement se conjuguer au passé pour un Dimitri Payet pas vraiment tenté par une destination exotique afin de finir sa carrière.