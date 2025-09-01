Pavard à l'OM, l'Inter lance subitement les négociations

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Inter Milan avait refusé dans un premier temps de prêter Benjamin Pavard à l'Olympique de Marseille. Mais le club italien ayant obtenu la signature de Manuel Akanji, il est désormais prêt à un accord.

En quête de renforts défensifs, et alors que le mercato est entré dans ses cinq dernières heures, l'OM pourrait frapper un énorme coup. En effet, s'il y a quelques heures, on annonçait que la demande de prêt transmise par Pablo Longoria et Medhi Benatia aux dirigeants de l'Inter pour un prêt du champion du monde français était refusée. L'Inter voulait vendre Benjamin Pavard et n'avait pas l'intention de négocier. Mais, ce lundi après-midi, tandis que l'on a appris que le défenseur de 29 ans avait déjà donné son accord à l'Olympique de Marseille si les deux s'entendaient, Lucas Bendono, journaliste italien pour Sky Sports, lançait une bombe.

L'Inter change d'avis dans le dossier Pavard

🔵⚪️ Breaking: Inter are now open to letting Pavard go on loan to OM after agreeing deal for Akanji. Pavard also open to OM possibility with discussions now on about his salary. Deal first reported. 🇫🇷🚨 #TeamOM #Inter https://t.co/94PikyLLRJ pic.twitter.com/928qHE0Kqr — Luca Bendoni (@LucaBendoni) September 1, 2025

Notre confrère transalpin a révélé que finalement, après avoir scellé un accord avec Manchester City pour faire venir Manuel Akanji, les dirigeants milanais ont repris contact avec l'Olympique de Marseille et sont désormais ouverts à l'idée de prêter Benjamin Pavard à l'OM. Il reste cependant un détail important à régler, c'est forcément celui du salaire. Car du côté des récents finalistes de la Ligue des champions, le joueur international français touchait 6,5 millions d'euros, et le club phocéen ne dépensera pas autant sur un seul joueur.

Les dirigeants marseillais et milanais vont donc devoir rapidement s'entendre, sachant qu'en plus Benjamin Pavard est attendu ce lundi à Clairefontaine, puisqu'il a été rappelé par Didier Deschamps après la blessure de William Saliba. Sur le plan sportif, l'OM pourrait frapper un grand coup, d'autant plus que l'on sait que Roberto De Zerbi souhaite impérativement avoir une défense digne de ce nom, ce qui n'est pas le cas actuellement.