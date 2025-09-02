Pavard à l’OM, Bertrand Latour hallucine

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Benjamin Pavard s’est officiellement engagé en faveur de l’OM lundi, à moins d’une heure de la fin du mercato. Un coup prodigieux de la part du club phocéen selon le journaliste de Canal+ Bertrand Latour.

L’Olympique de Marseille a conscience de ses failles défensives et a fait le maximum pour y remédier sur le marché des transferts. Le club phocéen a engagé Nayef Aguerd, CJ Egan-Riley, Timothy Weah, Emerson et Benjamin Pavard avec l’envie de retrouver une solidité défensive qui lui a fait défaut la saison dernière, et qui lui a encore plus manqué lors des trois premières journées. La déception a été grande après l’abandon de la piste Joel Ordonez, mais l’OM s’est rattrapé avec brio pour faire venir Benjamin Pavard, lequel a paraphé son contrat en faveur de Marseille à moins d’une heure de la fin du mercato.

Benjamin Pavard signe à l'OM, c'est officiel https://t.co/DtOiUoKCUv — Foot01.com (@Foot01_com) September 1, 2025

Un coup prodigieux selon Bertrand Latour, qui estime que cette signature est d’un calibre encore supérieur à celle d’Adrien Rabiot en septembre dernier. Le journaliste de Canal+ n’a aucun doute sur le fait que l’ancien défenseur de Lille et du Bayern Munich va faire franchir un cap à l’OM cette saison. « Pour moi, c’est un coup qui est encore supérieur à celui de l’été dernier qui était de faire venir Rabiot. Là, vous faites arriver à l’OM un joueur qui était titulaire en finale de Ligue des Champions la saison dernière contre le PSG » analyse Bertrand Latour, avant de conclure.

Pavard, une affaire en or pour l'OM

« Un joueur qui était toujours titulaire avec l’Inter Milan. Il n’avait pas joué depuis un mois et demi avant la finale de la Ligue des Champions, et même s’il n’était pas à 100%, il a débuté face à Paris. C’est un joueur titulaire à l’Inter Milan qui signe à l’Olympique de Marseille, qui est en équipe de France. C’est un coup énorme que réalise l’OM en faisant venir Pavard, qui en plus ne vient pas par dépit mais par une envie profonde » estime l’ancien journaliste de la Chaîne L’Equipe, très élogieux envers Benjamin Pavard et qui salue l’Olympique de Marseille pour ce prêt bouclé dans les ultimes heures du mercato. Pour rappel, l’international français a été prêté en Provence avec une option d’achat non-obligatoire estimée à 15 millions d’euros.