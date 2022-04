Paulo Dybala à l'OM, Longoria n'est pas un Eyraud

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Même en cas de qualification en Ligue des Champions, l’OM n’aura pas les moyens de faire des folies lors du prochain mercato estival.

Il serait déjà miraculeux pour l’Olympique de Marseille de parvenir à conserver des joueurs tels que William Saliba ou Duje Caleta-Car. La tendance n’est donc pas du tout aux grosses dépenses à Marseille, où Pablo Longoria doit composer avec un Frank McCourt qui réclame des ventes tandis que Jorge Sampaoli veut lui l’effectif le plus compétitif possible. Au cours d’une interview accordée à la presse italienne, le nom de Paulo Dybala a été soumis à Pablo Longoria dans la mesure où le talent argentin de la Juventus Turin sera libre de tout contrat à la fin de la saison. Une fausse bonne idée pour le président de l’OM, qui a rapidement fait savoir à Tuttosport que Marseille n’était pas en mesure de s’aligner sur de tels joueurs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paulo Dybala (@paulodybala)

Eyraud avait ouvert la porte à Diego Costa

« Je suis arrivé à la Juventus quelques semaines après Paulo. Les projets se construisent sur la logique, pas sur les rêves. Et notre force, c'est la logique et l'équilibre des salaires de nos joueurs. Dybala est un grand joueur, mais nous ne pouvons pas nous le permettre » a fait savoir Pablo Longoria, qui a croisé la route de Paulo Dybala lorsqu’il était scout pour la Juventus Turin par le passé. Nul doute que le président de l’Olympique de Marseille apprécie le profil du gaucher de la Vieille Dame et qu’il rêverait de le recruter en Ligue 1. Mais depuis le début de son mandat de président, Pablo Longoria veille à ne pas vendre de rêve inutilement aux supporters, ce qui est d’ailleurs apprécié à l’Orange Vélodrome. Une nouvelle fois, Pablo Longoria prouve qu’il maîtrise son sujet sur le bout des doigts tandis qu’il y a quelques années de cela, un certain Jacques-Henri Eyraud avait ouvert la porte à Diego Costa avant de finalement recruter Kostas Mitroglou et Valère Germain.