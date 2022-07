Paulo Dybala à l'OM, il persiste et signe

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Depuis 24 heures, une rumeur enflamme Marseille, Paulo Dybala pourrait rejoindre l'OM. Même si en Italie, certains journaliste nient cette hypothèse, d'autres continuent d'y croire très fort.

Journaliste italien pour différents médias, Giacomo Iacobellis a mis le feu du côté des supporters marseillais en affirmant mardi soir que Paulo Dybala, qui n’a toujours pas trouvé de club après son départ de la Juventus, pourrait rejoindre l’OM d’ici la fin du mercato. « L’Inter a demandé à Dybala quelques jours de plus. Malgré les déclarations de Marotta, l'idée des Nerazzurri est de le signer après la vente de Skriniar, mais La Joya commence à se fatiguer de tout cela. Et Tudor est entré dans la danse », annonçait le journaliste. Malgré les doutes sur la possibilité financière de l’Olympique de Marseille de réaliser une telle opération, la sauce a pris avant que Fabrizio Romano vienne doucher l’enthousiasme naissant. « J’ai beaucoup de questions des fans de l'OM, mais on me dit que Paulo Dybala n'est pas une option pour l'Olympique de Marseille dans l'état actuel des choses. Aucune négociation en cours, a d’abord expliqué le spécialiste italien du mercato, qui a ensuite répondu à quelques remarques peu courtoises à son encontre. Si vous préférez les fake news… je dis juste ce que je sais, je n'aime pas vendre des rêves. » L’histoire n'est cependant pas restée là.

L'Inter hésite pour Dybala, Marseille à l'affût ?

Au lendemain de cette rumeur, la Gazzetta dello Sport n'évoque pas la piste marseillaise, mais confirme que la signature de Paulo Dybala à l’Inter n’est plus acquise, le club vice-champion d’Italie ayant pris « du recul » dans ce dossier. Et Andrea Piras, confrère de Giacomo Iacobellis sur TMW confirme que pendant que « l’Inter hésite, Marseille tente sérieusement sa chance » concernant l’attaquant argentin de 28 ans. Désormais libre de tout contrat après sept saisons passés à la Juventus, Paulo Dybala a été annoncé proche de nombreux clubs en Europe, y compris du Paris Saint-Germain, mais pour l’instant les choses tardent à se concrétiser et forcément cela laisse la place aux rumeurs. Sachant que le buteur touchait un peu plus de 13 millions d’euros par saison sous le maillot de la Juve, on voit mal comment l’OM pourrait s’offrir un tel joueur, mais en 2022 il ne faut plus jurer de rien. D'autant qu'en allant chercher Igor Tudor en Italie, Pablo Longoria a évidemment remis les projecteurs sur Marseille.