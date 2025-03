Paul Pogba hésite entre quatre clubs, l’OM est dans le coup

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Paul Pogba est de retour. Du moins il a le droit de rejouer au football en compétition officielle la semaine prochaine. Où va-t-il signer ? L'OM a sa chance.

Autorisé à jouer à nouveau au football, Paul Pogba voit sa suspension se terminer la semaine prochaine. Cela étant, le milieu de terrain ne devrait pas rejouer au football dans les prochains mois, sachant qu’aucun club n’a réellement avancé pour le faire signer et l’utiliser pour la fin de la saison. La Pioche a bien laissé quelques messages énigmatiques sur les réseaux sociaux avec notamment un sablier qui montre que le temps est bientôt écoulé, ou le mot « discipline » qui laisse entendre que le champion du monde bosse à fond pour revenir très fort. Mais à bientôt 32 ans, Pogba ne fait pour le moment pas rêver grand monde. Selon One Football, quatre destinations sont à l’étude chez l’ancien joueur de la Juventus.

Mourinho ou l'OM pour Pogba ?

Il y a tout d’abord la piste privilégiée, qui est celle de rejoindre la galaxie des stars en pré-retraite du côté des Etats-Unis. Lui qui adore vivre en Floride, où il réside actuellement, pourrait rejoindre Lionel Messi à l’Inter Miami de David Beckham. Il a discuté avec le propriétaire anglais à plusieurs reprises ces derniers jours. En Europe, trois points de chute sont envisagés. Il y a tout d’abord un retour à Manchester United, où il était également le mois dernier pour discuter avec les dirigeants des Red Devils. Le club anglais manque clairement de joueurs de classe mondiale, mais Pogba peut-il relancer la machine ? Il se murmure que Ruben Amorim serait tenté, lui qui se trouve à court de solution.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Autre possibilité, celle de retrouver un certain José Mourinho du côté de Fenerbahçe, porté par un projet très ambitieux. Pourtant, les relations avec l’entraineur portugais n’ont pas toujours été impériales, mais nul doute que Pogba serait bien traité en Turquie. Enfin, l’OM est cité également. Le club provençal se dirige vers une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, et n’hésite jamais à mettre le paquet pour attirer des stars comme Greenwood ou Rabiot s’il pense que cela peut aider le projet ambitieux mené par Pablo Longoria. La perspective de briller en France, où il n’a jamais joué, et de séduire Didier Deschamps peut aussi compter en faveur du plan marseillais.