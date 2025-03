Paul Pogba à l’OM, c’est déjà fini

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Paul Pogba va être de nouveau qualifié pour jouer au football, et il a déjà une vision très claire de son futur club. L'OM n'en fait pas partie.

Dans 10 jours désormais, Paul Pogba ne sera plus suspendu par l’agence mondiale anti-dopage, son appel ayant permis de voir cette sanction tomber à 18 mois au lieu des 4 ans prononcés pour son contrôle positif en 2023. Il n’y a toutefois aucune chance que le milieu de terrain retrouve le gazon dans les prochains jours. Les clubs ne souhaitent pas le recruter en urgence, alors qu’il lui faudra certainement plusieurs longues semaines pour retrouver un niveau digne de ce nom, s’il en est capable à bientôt 32 ans. Le champion du monde 2018 est toutefois persuadé qu’il fait encore saliver les meilleurs clubs et cela va se concrétiser sur le choix de sa prochaine destination.

L'OM n'est pas dans la liste de Pogba

Le média britannique Team Talk effectue plusieurs révélations de taille sur l’avenir de La Pioche. Notamment le fait qu’il a bien eu des contacts avec des clubs, en Angleterre, en Espagne et même en France, où l’OM a reconnu être intéressé par ses services, en vue de la saison prochaine. L’Arabie Saoudite est également sur les rangs, tout comme des franchises de Major League Soccer, pour lui qui habite à Miami en ce moment. Du beau monde donc, qui permet à Paul Pogba d’avoir le sentiment d’avoir le choix, et de vouloir en faire un premier crucial.

En effet, Team Talk affirme que l’international français envisage de retrouver un club dans le courant du printemps, avec un énorme objectif en vue, celui de participer à la Coupe du monde des clubs. Pogba est persuadé que, pour retrouver la forme, une telle compétition, aux Etats-Unis, est l’idéal afin de se préparer à une grande saison 2025-2026. Ainsi, le milieu de terrain a délégué à ses agents le rôle de lui trouver un club parmi les candidats à cette Coupe du monde des clubs en juin, quitte à faire un contrat de courte durée et donc un pari moins risqué. Parmi les formations qui disputeront cette compétition, on retrouve forcément du très beau monde, comme le Real Madrid, Manchester City, le PSG, le Bayern et Chelsea, mais aussi des équipes qui peuvent être séduites par ce pari comme l’Inter Milan, la Juventus, l’Inter Miami ou Al-Hilal.

Seule certitude, pour le moment, la porte est fermée pour l’Olympique de Marseille, même si, avec cette Coupe du monde des clubs en plein milieu, l’été et son mercato peuvent être encore très longs.