Pau Lopez répond à l’angoissé Di Meco

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Pau Lopez est arrivé cet été depuis la Roma pour devenir le nouveau gardien de l’OM. Celui qui a détrôné Steve Mandanda n’était pas forcément connu en France, et pouvait susciter les interrogations. Eric di Meco ne cachait pas sa peur de le voir dans les buts de l’OM.

Pour Pau Lopez, l’été 2021 a marqué un certain changement. Le gardien de but espagnol changeait de pays, de championnat et évidemment d’équipe. Il quittait la dolce vita romaine pour rejoindre la bouillante ambiance du stade Vélodrome marseillais. L’OM aussi se laissait aller à une forme d’innovation. Steve Mandanda, son capitaine et gardien historique depuis 2007 laissait sa place à ce remplaçant pas très connu en France. Certains supporters marseillais et des observateurs pouvaient se poser des questions. Et ce, d’autant plus, après les premières prestations mitigées de l’Espagnol dans les cages olympiennes. Eric di Meco ne s’est jamais montré très tendre avec Pau Lopez, confiant régulièrement ses doutes sur son niveau et plaidant pour Steve Mandanda.

Di Meco stressé ? Pau Lopez lui répond avec calme

L’ancien latéral marseillais avait notamment confié « trembler de peur » devant les matches de Pau Lopez avec l’OM. Interrogé dans le Journal du Dimanche, ce dernier a semblé légèrement vexé devant ces propos mais il a réagi à son aîné, avec calme et un peu de langue de bois. « Je respecte toutes les opinions. Moi, je me suis senti à l'aise dès le début. Mais je dois préciser que je restais sur quatre mois sans match ni entraînement. Tout n'a pas été simple. Je suis satisfait de mon rendement. », a t-il indiqué. Depuis, à part peut-être Eric di Meco, peu de supporters marseillais ressentent la peur en voyant Pau Lopez dans les buts marseillais. L'OM est d'ailleurs actuellement la meilleure défense du championnat avec l'Espagnol dans les cages.