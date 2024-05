Pau Lopez doit quitter l'OM, la raison est terrible

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les chantiers sont nombreux pour la direction de l’OM cet été et le changement du gardien va rapidement être mis sur la table puisque le titulaire actuel Pau Lopez ne fait pas l’unanimité.

Successeur de Steve Mandanda dans les buts de l’Olympique de Marseille, Pau Lopez vient de boucler sa troisième saison dans la cité phocéenne. L’ancien gardien de l’AS Roma est globalement un bon élément depuis qu’il est à l’OM, et pourtant, il peine à faire l’unanimité. Il faut dire que cette saison, le natif de Gérone a été un peu moins décisif que lors de ses deux premières années marseillaises. De plus, son manque de charisme et de leadership lui est de plus en plus reproché. Au moment d’évoquer son avenir à l’OM ou ailleurs, le consultant du Phocéen, Maxence Volpe, a justement mis en avant ce point crucial. A ses yeux, Pau Lopez ne coche plus toutes les cases pour être le gardien de l’Olympique de Marseille et ne doit pas être retenu.

Un manque de charisme reproché à Pau Lopez

Un constat que semblent partager Mehdi Benatia et Pablo Longoria puisque ces dernières semaines, les noms d’Alban Lafont mais surtout de Guillaume Restes ont été évoqués pour prendre la place de Pau Lopez. « On a cessé de souligner qu’un gardien de but doit avoir du charisme, il doit en imposer et être un leader dans l’âme. Et malheureusement, Pau Lopez c’est tout l’inverse ! On ne peut pas dire qu’il a fait une mauvaise saison, on ne peut pas le juger négativement en disant qu’il a été nul toute la saison. Mais c’est un gardien qui ne nous a pas fait prendre assez de points » a lancé le consultant du Phocéen dans l’émission ‘Sur le grill’.

La question est maintenant de savoir si des clubs européens seront à l’affût pour récupérer Pau Lopez, à qui il reste deux ans de contrat à l’Olympique de Marseille. Au niveau de ses gardiens, le club olympien devra également gérer la situation d'Aboubaka Dosso, gardien titulaire et vainqueur de la Gambardella et dont le contrat stagiaire prend fin au mois de juin et pour qui un départ est évoqué. Ce qui serait, si cela se confirme, un réel coup dur pour l'OM au vu des prestations réalisées par l'imposant portier de 19 ans cette saison.