Pas de Vente OM en vue, McCourt sort encore le chéquier !

Ouvert depuis quelques heures maintenant, le mercato estival va forcément être animé par l’Olympique de Marseille. Surtout que Frank McCourt vient de promettre une belle enveloppe recrutement à Pablo Longoria.

Pour être au niveau en Ligue des Champions tout en cherchant à concurrencer le PSG dans la course au titre en L1, le club phocéen sait qu’il va devoir renforcer son effectif en qualité et en quantité durant cet été. Une mission périlleuse que Pablo Longoria va chercher à accomplir sans bégayer. Et contrairement à la saison passée, le président espagnol aura un peu plus de marge de manœuvre au niveau économique. Puisque selon les informations de RMC Sport, Frank McCourt a récemment apporté des garanties financières en vue du marché des transferts. Au cours des prochaines semaines, l’OM va donc avoir un joli budget pour recruter les éléments manquants dans le groupe de Jorge Sampaoli.

McCourt promet une belle enveloppe mercato à Longoria

Si personne ne sait de combien sera chargée l'enveloppe mercato de Marseille pour cet été, le fait que la DNCG ne va probablement pas punir l’OM d’un encadrement de la masse salariale va laisser de nombreuses libertés à Longoria. Pas dépendant des ventes, le président olympien pourra donc recruter les joueurs qu’il a ciblé depuis de longues semaines dans les bureaux du Vélodrome. De quoi voir l’avenir en rose pour les fans de l’OM, qui savent désormais que McCourt a envie de s’investir sur du moyen terme à Marseille. Voire le très long terme, puisque l'Américain n'a jamais caché qu'il se voyait continuer à diriger le club olympien pendant encore de nombreuses années.

Suffisant pour balayer les dernières rumeurs d’une potentielle vente du club phocéen à des investisseurs du Golfe ? Peut-être pas, mais en attendant, l’OM met toutes les chances de son côté pour redevenir un club qui compte sur la scène européenne. Ce qui restera à confirmer sur le mercato puis sur le terrain en phase de groupes de la Ligue des Champions en première partie de saison prochaine. Le plus dur reste à faire, mais Longoria compte, grâce à McCourt, offrir une équipe la plus compétitive possible pour enfin faire bonne figure en C1.