Paixao zappe un amical, l'OM est innocent

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique de Marseille fait le forcing pour s'offrir Igor Paixao. L'ailier brésilien a raté le match amical de Feyenoord ce samedi, donnant l'espoir d'un transfert rapide aux supporters phocéens. Cependant, le mercato n'a rien à voir avec cette absence surprise.

Très actif depuis le début du mercato, l'Olympique de Marseille accumule les pistes en Europe. Deux d'entre elles sont prioritaires : le défenseur marocain Nayef Aguerd et l'ailier brésilien Igor Paixao. Ce dernier a provoqué un bras de fer très coûteux entre l'OM et Feyenoord. Les Néerlandais demandaient près de 30 millions d'euros pour céder leur attaquant. D'abord réticents à payer ce tarif, les dirigeants phocéens ont changé d'avis et veulent Paixao coûte que coûte. Le transfert du Brésilien à Marseille est proche d'aboutir.

Feyenoord dément une absence volontaire de Paixao

Ce samedi, les supporters phocéens ont cru déceler un indice positif aux Pays-Bas. Feyenoord défiait les Belges de l'Union Saint-Gilloise en amical et Igor Paixao était absent de la feuille de match. Le Brésilien préparait-il son futur voyage sur la Canebière ? Pas vraiment. Le club néerlandais a justifié cette absence par une blessure de son joueur, ce qu'a confirmé l'entraîneur Robin Van Persie après la rencontre.

L'OM fait une offre historique pour Igor Paixao https://t.co/eYdaQ4yZnw — Foot01.com (@Foot01_com) July 12, 2025

« Igor a pris un petit coup à l'entraînement. Les examens ont commencé hier, et nous évaluerons la gravité de la blessure aujourd'hui et dans les prochains jours. Cela sera précisé dans les prochains jours. Je ne peux rien dire à ce sujet pour l'instant. Je ne vais pas spéculer là-dessus. Je laisse cela aux spécialistes », a indiqué l'ancien attaquant d'Arsenal aux journalistes néerlandais. Une explication assez vague qui ne risque pas de convaincre les supporters de Feyenoord. Ces derniers attendent sans trop y croire l'expertise médicale, anticipant déjà le départ d'Igor Paixao à l'OM dans les prochains jours.