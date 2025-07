Paixao est amoureux de l'OM et le prouve

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le feuilleton Igor Paixao n’est pas totalement terminé. L’OM et Feyenoord sont loin d’un accord, mais le Brésilien veut rejoindre Marseille et ne se cache même pas pour le faire savoir sur les réseaux sociaux.

C’est la priorité de l’Olympique de Marseille au poste d’ailier gauche, mais que les négociations sont laborieuses avec Feyenoord pour le transfert d’Igor Paixao. L’attaquant brésilien de 25 ans auteur de 19 buts toutes compétitions confondues la saison dernière a fait l’objet d’une offre à 28 millions d’euros de la part du club phocéen. Une proposition rejetée par le club de Rotterdam, qui attend près de 35 millions d’euros bonus compris selon la presse néerlandaise. Les positions des deux clubs sont encore assez éloignées et ces dernières heures, l’optimisme a disparu dans le camp marseillais.

Igor Paixao a liké le dernier post de l’OM sur Instagram. pic.twitter.com/eqHy4lmPUe — Massilia Zone (@MassiliaZone) July 23, 2025

A tel point que selon plusieurs médias notamment en Angleterre, l’OM a capitulé et a laissé le champ libre à Leeds United, également intéressé par Igor Paixao. Reste que de son côté, le joueur a un accord avec Marseille et il n’a pas l’intention de laisser passer le train olympien aussi facilement. La preuve, le joueur fait le forcing sur les réseaux sociaux pour montrer au Feyenoord qu’il est urgent de trouver un accord avec l’OM. Après avoir publié une vidéo qui ressemblait à des adieux mardi, Igor Paixao a liké le dernier post de l’Olympique de Marseille sur Instagram, sur lequel on voyait l’entraînement des joueurs de Roberto De Zerbi.

Igor Paixao attend un accord OM - Feyenoord

Un indice de plus qui prouve que le Brésilien veut rallier la Canebière cet été. Un scénario qui n’est pas impossible malgré le pessimisme autour de ce dossier selon le compte X de La Minute OM. « Le dossier Paixao rend aigris beaucoup de monde ! Encore une fois n’écoutez pas les rumeurs sur un arrêt des discussions. Laissons le club travailler tranquillement » a publié le compte spécialisé, pour qui l’Olympique de Marseille n’a pas encore dit son dernier mot dans l’épineux dossier Igor Paixao. Reste maintenant à voir si Medhi Benatia, présent à Rotterdam ces dernières heures pour dénouer ce dossier, arrivera à trouver une issue positive. Roberto De Zerbi attend en tout cas l’ailier gauche avec impatience.