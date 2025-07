Paixão à l'OM, le forcing en direct de Marseille

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM aimerait passer la vitesse supérieure dans les prochaines heures concernant l'arrivée d'un nouveau joueur offensif. La cible prioritaire des Phocéens est Igor Paixão (Feyenoord).

A Marseille, on est très impatient de démarrer la nouvelle saison. Le grand retour en Ligue des champions des pensionnaires du Stade Vélodrome est notamment attendu par les fans et observateurs du club phocéen. Mais afin de faire bonne figure dans toutes les compétitions, l'OM se devra d'avoir le meilleur effectif possible. Cela passera notamment par l'arrivée de joueurs offensifs fiables au plus haut niveau. A ce jour, la grande priorité des dirigeants marseillais est Igor Paixão. Le Brésilien du Feyenoord est d'ailleurs chaud à l'idée de rejoindre la Canebière. Problème, l'OM et le club néerlandais sont encore loin de s'entendre sur le prix du joueur.

Le clan Paixão est à Marseille mais...

🚨Le pere d’Igor Paixão 🇧🇷 sur Instagram !! 👀 pic.twitter.com/bYsEIIgIWZ — BeOM (@Be_OM13) July 14, 2025

Ces dernières heures, le père d'Igor Paixão fait en tout cas parler de lui. Le Brésilien est apparemment à Marseille puisqu'il a pris quelques clichés de la ville phocéenne. Une de ses photos Instagram de l’Hotel Dieu InterContinental à Marseille fait notamment beaucoup réagir. Pour certains fans de l'OM, le clan Paixão est sans doute à Marseille pour boucler un deal avec l'équipe de Roberto De Zerbi. Le hasard n'a pas sa place avec ces photos lourdes de sens, et qui démontrent que les visites en Provence plaisent beaucoup au clan du Brésilien, aperçu notamment à Cassis pendant le week-end du 14 juillet.

Selon les dernières informations du dossier, l'Olympique de Marseille a récemment transmis une offre de prêt avec obligation d'achat autour de 24 millions d'euros pour le joueur. Une offre refusée par le club néerlandais. Feyenoord veut 40 millions d'euros pour lâcher sa pépite. Un prix que veut négocier la direction marseillaise. Mais en tout cas, pas mal de choses semblent se passer en coulisses pour l'arrivée d'Igor Paixão. Son père a en attendant l'occasion de goûter à la culture locale.