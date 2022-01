Pablo Longoria ruine l’OM, la terrible accusation

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Directeur sportif puis président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a connu une ascension foudroyante au sein du club provençal.

Bénéficiant de la confiance du propriétaire Frank McCourt, le dirigeant espagnol est parvenu au sommet à seulement 35 ans. Un an après son arrivée à l'OM, son dynamisme lors des marchés des transferts a beaucoup séduit, surtout qu’il semble bénéficier d’une enveloppe pour faire quelques gros achats, comme Gerson. Mais les recrues, ce sont surtout des joueurs en prêts, en fin de contrat ou avec des options d’achat.

Gilles Favard attaque Pablo Longoria

Des opérations malines mais qui peuvent être à double tranchant quand il faudra payer l’addition, comme c’est par exemple le cas avec Arek Milik, qui n’a pas encore été acheté définitivement, et pourrait déjà être sur le point d’être vendu cet hiver avant la fin de son prêt avec option d'achat de 18 mois. C’est cette façon de faire beaucoup de paris en même temps qui inquiète au plus haut point Gilles Favard. Le consultant de La Chaine L’Equipe a prévenu tout le monde au sujet de la santé financière de l’OM. Pour celui qui se dit aussi conseiller sportif, notamment proche du FC Nantes, il va falloir un jour régler les comptes sur les opérations de Pablo Longoria, et ce pourrait être une énorme claque.

« Ils n’ont pas d’argent. Longoria il achète, il se fait prêter. Amavi il a été prêté à Nice, et on se rend compte que Nice est 100 fois plus riche que Marseille. Et Nice prend une bonne partie du salaire pour eux. Ils font que des prêts avec des options, c’est à dire qu’on les cache sous le tapis. S’il se barre le 15 juillet, le mec qui arrive il va découvrir la boite de Pandore. Franchement, le jour où on va découvrir ce qu’a fait Pablo Longoria financièrement pour ce club, ne tombez pas de votre chaise. Ça va être coton », a prévenu Gilles Favard, persuadé que Pablo Longoria effectue surtout une énorme fuite en avant avec les finances de l’OM, et que le bilan pourrait être catastrophique au final.