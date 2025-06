Ounahi vendu 12 ME, l'OM le supplie d'aller en Russie

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM cherche activement une porte de sortie à Azzedine Ounahi, prêté la saison dernière au Panathinaïkos. Le Spartak Moscou est intéressé et a trouvé un accord avec le club phocéen, qui attend la réponse de son joueur.

Elu joueur de la saison au Panathinaïkos la saison dernière, Azzedine Ounahi a réussi à se relancer. Il n’entre pas pour autant dans les plans de l’Olympique de Marseille pour la saison à venir. L’international marocain est toujours indésirable, et Roberto De Zerbi a validé auprès de sa direction l’idée d’un départ pour l’ex-joueur du SCO d’Angers. Ces derniers jours, on évoquait un possible départ à Brighton, avec qui Ounahi a un accord depuis un moment. Mais le club anglais ne s’est toujours pas aligné sur les exigences marseillaises, à savoir un transfert sec de 12 millions d’euros.

Selon L’Equipe, un autre club européen est en revanche prêt à poser cet argent sur la table. Il s’agit du Spartak Moscou. A en croire le quotidien national, le club moscovite et l’OM ont trouvé un accord total pour un deal de 12 millions d’euros, tandis que le Spartak a proposé à Azzedine Ounahi un beau contrat avec une nette augmentation salariale. Le deal n’est toutefois pas finalisé à ce stade, pour une seule et unique raison : la volonté du joueur n’est pas encore clair. Pour l’instant, Ounahi et son entourage sont en réflexion sur la suite à donner à cette proposition.

Ounahi n'a pas encore donné son accord au Spartak

Car si le projet d’aller jouer en Russie n’est sans doute pas le plus sexy dans l’esprit de l’international marocain, l’aspect financier entre en jeu et pourrait faire pencher la balance du bon côté. C’est en tout cas ce qu’espère l’OM, qui pourrait enregistrer une troisième vente lors de ce mercato estival après les transferts de Luis Henrique à l’Inter Milan pour 25 millions d’euros et de Samuel Gigot à la Lazio Rome pour 3,5 millions d’euros. Le quotidien national rappelle par ailleurs que si Marseille refuse de brader son joueur, c'est aussi car 30% du montant du futur transfert iront directement dans les caisses d'Angers. D'où l'importance pour le duo Longoria-Benatia d'en tirer le plus gros prix possible.