L'OM vend Ounahi pour un prix décevant

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM accélère son dégraissage. Après avoir prêté Faris Moumbagna à Cremonese, le club phocéen a bouclé le départ d’Azzedine Ounahi.

Très actif dans le sens des arrivées, l’OM souhaite aussi finaliser plusieurs départs dans cette dernière semaine du mercato. Le club olympien a trouvé un accord avec les Italiens de Cremonese pour le prêt de Faris Moumbagna. L’attaquant camerounais n’est pas le seul joueur marseillais placé dans le loft à avoir trouvé une porte de sortie ces dernières heures. C’est également le cas d’Azzedine Ounahi. Courtisé par son ancien club du Panathinaïkos, l’international marocain va finalement rebondir en Espagne.

El Girona acaba de cerrar el fichaje de Azzedine Ounahi.



Acuerdo con el Marsella por 6m€ + % sobre futura venta, tal y como ha adelantado @QuirosRuiz. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 27, 2025

Selon les informations de Matteo Moretto, un accord total a été trouvé ce mercredi soir pour le transfert d’Azzedine Ounahi à Gérone. Le club de Liga va payer 6 millions d’euros et laisser un pourcentage à la revente à l’OM pour conclure l’opération. Une somme décevante pour Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui espéraient récupérer au moins 10 millions d’euros dans cette opération. Il faudra maintenant attendre de connaître quel pourcentage l’Olympique de Marseille garde sur une potentielle revente pour savoir si le club phocéen a réalisé ou non une bonne affaire. Il se déleste en tout cas du salaire d’un joueur inutilisé et cela aura évidemment son importance dans cette dernière ligne droite du mercato.