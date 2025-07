Ounahi prévient l’OM, il est chaud pour imiter Mbemba

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

Prêté une saison du côté du Panathinaïkos, Azzedine Ounahi n’a toujours pas trouvé de point de chute. Bloqué du côté de l’Olympique de Marseille, l’international marocain s’agace du comportement de son club qu’il accuse de privilégier les intérêts financiers au sportif.

L’Olympique de Marseille est-il trop gourmand avec Azzedine Ounahi ? Le club de la cité phocéenne a refusé ces derniers jours, une offre de 3 millions d’euros pour 50 % de ses droits de la part de Girona en Espagne. Un montant jugé beaucoup trop insuffisant par le board olympien. Le club de la cité phocéenne attend toujours des offres aux alentours de 12 millions d’euros pour l’international marocain (40 sélections, sept buts). Mais ce dernier semble s’agacer. Pas dans les plans de Roberto de Zerbi, Azzedine Ounahi doit trouver rapidement une nouvelle aventure. Le joueur reproche au board marseillais de privilégier les intérêts financiers sans réellement prendre en compte le sportif.

Ounahi ne veut pas un choix par défaut

🚨Azzedine Ounahi 🇲🇦 serait agacé par les dirigeants de l’OM !!!



👀 Le marocain accuse les dirigeants de privilégier les considérations financières au détriment du projet sportif !!!!



👉 Le milieu de terrain souhaite choisir sa destination, pour garder un niveau élevé en de la… pic.twitter.com/ttbfggidRj — BeOM (@Be_OM13) July 22, 2025

Selon Africa Foot, l’ancien joueur du SCO d’Angers veut rester en Europe et gagner du temps de jeu en vue de la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc, mais également dans l’optique de la Coupe du monde en fin de saison. Le média sportif poursuit en expliquant que le joueur veut rester dans un championnat compétitif tout en déclinant plusieurs offres venues du Moyen-Orient, de Russie ou de Turquie. Ounahi serait prêt à rester toute la saison au placard et à s’entrainer avec la réserve plutôt que d’accepter un transfert par défaut. L’OM serait alors dans la même situation qu’avec Chancel Mbemba la saison dernière. Pour rappel, Azzedine Ounahi possède un contrat jusqu’en 2027 avec le club de la Cité Phocéenne. Mais le lien entre le club du sud de la France et le Marocain semble rompu.