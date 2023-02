Ounahi à l'OM, même Ribalta est choqué

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'est montré très actif lors du dernier mercato hivernal. Parmi les belles recrues arrivées à Marseille, on peut citer Azzedine Ounahi.

Tout va bien pour l'OM en ce début d'année 2023. Que ce soit en Coupe de France ou en Ligue 1, les Phocéens sont au rendez-vous. Mais le plus dur reste à venir et Igor Tudor devra pouvoir compter sur tous ses hommes forts aux bons moments. Pour tenter de réaliser de très belles choses dans les prochaines semaines, l'OM pourra s'appuyer sur l'apport de ses dernières recrues hivernales. Parmi elles, on peut citer Azzedine Ounahi. Le milieu de terrain marocain a rejoint la Canebière il y a quelques jours mais fait déjà l'unanimité à l'OM. Et si l'on en croit Javier Ribalta, cela fait assez longtemps que Marseille suivait son profil. Selon l'Espagnol, c'était même une très grande surprise de pouvoir recruter Ounahi et pour si peu cher (10 millions d'euros).

Ounahi, la belle surprise pour l'OM

"On a commencé à suivre Ounahi avant le mondial, puis la CDM a commencé et il était devenu inatteignable pour nous"



Javier Ribalta, le directeur du football de l'OM, raconte les coulisses du transfert d'Ounahi à @SaberDesfa



Lors de mots échangés avec Téléfoot, Ribalta a en effet indiqué au sujet de l'ancien Angevin : « Pour être honnête, on a commencé à parler avec Ounahi avant le Mondial, puis la Coupe du monde a commencé... et ça a tout tué parce qu'à partir de ce moment, il était devenu inatteignable pour nous. Donc on s'est dit ok, prenons le risque et attendons un petit peu. S'il part ailleurs, tant pis, on le perd, mais on ne fera pas des offres folles qu'on ne peut pas se permettre. Après un petit moment, le mercato avance, donc on s'est concerté et on s'est dit que c'était peut-être le moment d'y aller et honnêtement, je pense que c'est un très bon transfert pour nous ». Tout porte à croire en effet que le Marocain de 22 ans aura son mot à dire dans les prochaines semaines à l'OM. Révélation de la dernière Coupe du monde avec le Maroc, Ounahi est en tout cas très attendu par les fans phocéens, ravis de pouvoir compter sur un espoir du football mondial.