Ordoñez s’obstine, l’OM se remet à table

Par Eric Bethsy

En désaccord pour le transfert de Joel Ordoñez, l’Olympique de Marseille et le Club Bruges ont repris les discussions. Le défenseur central équatorien refuse toujours de reprendre la compétition avec son équipe. Un forcing bienvenu pour le club phocéen.

Après le match amical remporté contre Aston Villa (3-1) samedi, Roberto De Zerbi a confirmé les intentions de ses dirigeants. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille s’attend à d’autres signatures après les six arrivées déjà enregistrées cet été. Parmi les postes ciblés, la charnière centrale devrait accueillir un renfort supplémentaire. Il s’agira peut-être de Joel Ordoñez qui reste la priorité des Marseillais.

L'OM revient à la charge

Le dossier était en pourtant en stand-by ces derniers jours. L’offre de l’Olympique de Marseille ne se rapprochait pas des 30 millions d’euros réclamés par le Club Bruges. Rien ne laissait penser à une évolution positive sachant que les dirigeants belges ont interrompu les recherches pour le successeur de Joel Ordoñez. Déterminé à rejoindre le vice-champion de France, le défenseur central de 21 ans aurait pu perdre espoir. Mais c’est mal connaître le personnage. Légèrement touché aux ischio-jambiers, l’international équatorien refuse toujours de jouer avec le Club Bruges. La cible de l’Olympique de Marseille ne souhaite prendre aucun risque en vue d’un éventuel transfert dans la cité phocéenne.

🔵⚪️ Les discussions ont repris entre l’Olympique de Marseille et le Club Brugge. De son côté, les Blauw&Zwart ont également réactivé quelques pistes défensives. La volonté de Joël Ordoñez de rejoindre l’#OM est particulièrement farouche.



🇪🇨 Talks 🔛🔙 #mercato pic.twitter.com/OD3uy94ZFi — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 10, 2025

Comme lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions à Salzbourg (victoire 1-0) mercredi, Joel Ordoñez a donc de nouveau déclaré forfait pour le match de championnat remporté face au Cercle Bruges (2-0) samedi. Son forcing n’a sans doute pas échappé aux Olympiens. C’est peut-être même ce qui explique leur retour à la table des négociations. Les discussions ont effectivement repris, révèle le journaliste Sacha Tavolieri, qui ajoute que les Belges cherchent à nouveau un défenseur central. A croire que les positions des deux clubs se sont rapprochées.