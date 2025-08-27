Ordonez part au clash pour signer à l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM ne lâche rien dans le dossier Joel Ordonez, malgré les réticences du FC Bruges à l'idée de lui vendre le défenseur central équatorien de 20 ans.

L'OM veut encore renforcer son effectif en cette fin du mois d'août. Les chantiers ne manquent pas. Roberto De Zerbi veut un joueur offensif, un milieu de terrain et un défenseur. Déjà, les Phocéens savent qu'ils ne pourront pas compter sur la signature de Dani Ceballos. Alors que tout semblait ficelé pour l'arrivée de l'Espagnol à Marseille, le joueur du Real Madrid a fait machine arrière. L'OM va donc changer son fusil d'épaule et tenter de signer un autre joueur. Si le deal Ceballos a capoté, les pensionnaires de l'Orange Vélodrome vont néanmoins pouvoir accueillir dans les prochaines heures Hamed Junior Traoré en provenance de Bournemouth. Un moindre mal alors qu'un autre dossier bat de l'aile, à savoir celui menant à Joel Ordonez.

Joel Ordonez, l'OM na pas encore dit son dernier mot

ℹ️ Point sur le dossier Joël Ordonez :



🔹 Il y a quelques jours l’OM avait ouvert des autres pistes en défense avant de revenir à la charge pour le central équatorien.



🔹 Ce matin encore Bruges refuse de vendre le joueur à l’OM et le joueur refuse de s’entraîner pic.twitter.com/1tUd0ceshx — Adam 🇵🇸 (@Adammser) August 27, 2025

Selon les dernières informations du journaliste Adam Manseur, l'Equatorien veut toujours signer à l'OM et compte bien avoir gain de cause. Cela ne sera pas facile car Bruges ne veut plus le vendre. En attendant, Joel Ordonez a décidé de ne plus s'entrainer avec l'équipe belge. Une attitude qui a récemment poussé Marseille à reprendre contact avec Bruges pour tenter de trouver une solution. A noter que l'Olympique de Marseille a d'autres noms en tête si jamais ce deal devait lui aussi capoter. Pour se séparer de Ordonez, Bruges veut plus de 30 millions d'euros. Un sacré investissement pour les Phocéens, qui veulent néanmoins avoir les moyens de leurs ambitions sur le marché des transferts afin d'afficher le meilleur visage lors de la prochaine Ligue des champions.