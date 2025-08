Ordonez à l’OM, Bruges lâche un indice

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM compte bien continuer son mercato estival de folie dans les prochains jours. Les Phocéens pistent notamment un nouveau défenseur, qui pourrait être Joel Ordóñez.

L'Olympique de Marseille compte bien faire bonne figure sur tous les tableaux la saison prochaine. Roberto De Zerbi veut encore du renfort de qualité au mercato. L'Italien sait que les futurs succès marseillais passeront par la défense. L'ancien entraineur de Brighton a flashé sur une pépite équatorienne de Bruges, à savoir Joel Ordóñez. Mais le défenseur central ne sera pas bradé par le club belge, qui demande le prix fort pour le laisser filer à l'OM. Si la direction phocéenne propose 30 millions d'euros pour recruter Ordóñez, Bruges en voudrait 37,5 millions. Mais voilà, le crack sud-américain pousse pour quitter la Belgique. De quoi forcer Bruges à entendre raison.

Ordóñez à l'OM, ça sent très bon

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Joel Ordóñez (@joel_ordonez04)

Selon les informations de Het Nieuwsblad, l'Équatorien est bien sur le point de rejoindre l'Olympique de Marseille. Le joueur ne s'est d'ailleurs pas présenté au dernier entraînement de Bruges pour affirmer encore un peu plus sa décision de rejoindre la France. Pour le média, si Ordóñez finissait par quitter Bruges, le club belge n'aurait pas forcément l'intention de réinvestir l'argent perçu par l'OM. En effet, le média rajoute qu'avec Mechele, Spileers, Romero et Osuji dans ses rangs, le vice-champion de Belgique est certain de disposer d'assez d'options pour ses deux postes de défenseur central. Bruges n'est donc pas dans la panique du tout et peut se permettre de perdre Ordóñez sans le remplacer. Les prochaines heures seront décisives dans ce dossier. Nul doute néanmoins que l'arrivée du joueur de 21 ans à l'OM serait encore un sacré coup réalisé par Medhi Benatia et Pablo Longoria sur le marché des transferts.