« ‍On répondait sur le terrain ‍», il aurait réglé l’embrouille Rabiot/Rowe sans problème

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

L’Olympique de Marseille a été secoué cet été par l’affaire entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Le résultat : les deux joueurs ont quitté la cité phocéenne pour rejoindre l’Italie. Ce dimanche, Mathieu Valbuena s’est exprimé sur cet événement qui a secoué le vestiaire olympien.

Après un mercato actif, l’Olympique de Marseille aurait pu entamer sa saison de manière sereine à Rennes le 15 août dernier dans le cadre de la première journée de Ligue 1. Mais suite à une défaite sur la plus petite des marges en supériorité numérique, le vestiaire a implosé. Une bagarre éclate brutalement entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Les deux joueurs quitteront le club quelques semaines plus tard, l’affaire fera la une des journaux. Les observateurs auront à cœur de partager leur ressenti sur la situation.

Valbuena s’exprime sur les tensions à l’OM

Matthieu Valbuena qui évoque longuement son histoire avec l’OM dans une ITW au JDD avec @jfperes



On peut lui reprocher son passage à Lyon, mais je suis convaincu de son amour pour le club. pic.twitter.com/vl59qxYkND — Nicolas Cuoco (@n_cuoco) September 7, 2025

Ce dimanche dans le JDD, Mathieu Valbuena a été interrogé sur cette rixe dans le vestiaire olympien entre Rabiot et Rowe. Revenu à l’Olympiakos cet été, l’ancien international français pense que les agents jouent un rôle trop important dans ces moments de tension. « On parle de l’affaire Rabiot, mais c’était très chaud à l’époque ! On le gérait en interne, les dirigeants étaient forts et puis surtout, on répondait sur le terrain. À l’époque, les agents ne prenaient pas la parole. Tout se réglait entre nous, dans le vestiaire, jamais par voie médiatique. C’était parfois électrique, mais cela nous construisait. On savait remettre les choses à leur place en gagnant des matchs », explique-t-il. Pour l’ancien joueur de l’OL, l’OM éteindra donc les polémiques en répondant sur le terrain. Le club de la cité phocéenne profite de la trêve internationale pour faire redescendre les tensions avant d’attaquer un nouveau bloc en championnat.