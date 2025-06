« ‍On ne sait jamais ‍», De Zerbi fait trembler l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après une saison réussie, Roberto De Zerbi s’est entendu avec ses dirigeants pour entamer un nouvel exercice. Il n’empêche que l’entraîneur marseillais reste flou dans ses déclarations. De nouveau interrogé sur son avenir, l’Italien n’a pas totalement fermé la porte à un départ.

L’annonce de l’Inter Milan a sans doute représenté un soulagement pour l’Olympique de Marseille et ses supporters. Lundi dernier, le finaliste malheureux de la Ligue des Champions a officialisé la nomination de l’entraîneur Christian Chivu. L’arrivée du Roumain mettait donc un terme aux rumeurs autour de Roberto De Zerbi. Pendant que Simone Inzaghi s’apprêtait à filer en Arabie Saoudite, le nom du coach marseillais était régulièrement cité parmi ses potentiels successeurs.

Una nuova pagina da scrivere 🖊️

Cristian Chivu è il nostro nuovo allenatore 🇷🇴#ForzaInter #WelcomeCristian — Inter ⭐⭐ (@Inter) June 9, 2025

Pas de quoi rassurer les Marseillais sachant que Roberto De Zerbi a choisi de ne rien démentir. Pire encore, l’ancien tacticien de Sassuolo ne ferme toujours pas la porte à un départ lorsque la presse transalpine l’interroge sur son avenir. « Les rumeurs concernant l'Inter Milan ? On en a parlé, mais ils ne m'ont jamais appelé, a répondu le technicien sous contrat jusqu’en 2027 dans le podcast d'Alessandro Cattelan. D'autant plus que je planifie le travail avec l'OM depuis un certain temps, que j'ai observé des joueurs et discuté avec la direction. »

A quoi joue De Zerbi ?

« J'ai pris un engagement et je voulais le respecter. Avec le club, l'équipe, la ville et les supporters, a ajouté Roberto De Zerbi avant de semer le doute. Dans la vie, on ne sait jamais, mais pour l'instant, je suis bien là où je suis. » C’est à croire que l’entraîneur marseillais aime entretenir le suspense. Au cours d’une réunion aux Etats-Unis le mois dernier, le coach qui a qualifié l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions s’est pourtant entendu avec ses supérieurs pour continuer l’aventure la saison prochaine.