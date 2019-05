OM : Zubizarreta aurait quitté Marseille si Garcia restait

Dans : OM, Ligue 1.

Après le départ de Rudi Garcia de son poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Andoni Zubizarreta est désormais au premier plan pour recruter le nouveau technicien phocéen, mais également faire des choix au mercato, ce qui n'a pas été le cas lorsqu'il a rejoint l'OM en 2016. Et selon La Provence, si le technicien français, pourtant prolongé en même temps que lui cet hiver, n'avait pas quitté le club marseillais, alors Andoni Zubizarreta et son bras droit auraient largué l'OM cet été. Car le directeur espagnol n'en pouvait plus de voir Rudi Garcia faire l'ensemble des choix sportifs.

« Dans le contexte volcanique de l’OM, le directeur sportif basque de 57 ans a toujours été d’un calme olympien. L’Espagnol, arrivé une semaine après Rudi Garcia, en octobre 2016, n’a pourtant pas eu la vie simple au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus où, au fil des mois, il s’est replié sur les rares hommes en qui il avait une entière confiance, comme son fidèle bras droit, Albert Valentin. Le tandem n’aurait vraisemblablement pas prolongé son aventure dans le Sud de la France si "RG" était resté en place », affirme le quotidien régional. Mais ce scénario n'aura donc pas lieu, Andoni Zubizarreta pouvant désormais agir, avec forcément des responsabilités dont il devra répondre à l'avenir.