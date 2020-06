OM : Zubizarreta a bouclé sa sortie, à la cool

Dans : OM.

Le communiqué avait été envoyé très rapidement, et l’annonce d’un départ à l’amiable d’Andoni Zubizarreta avait le mérite de mettre un terme à la mission du directeur sportif.

Mais l’OM n’avait toutefois pas trouvé d’accord le 14 mai dernier sur le départ de son dirigeant, malgré l’annonce. Le Basque était donc toujours officiellement en poste, même si bien évidemment le travail de recherche de son successeur était passé en mode actif. Et, connaissant aussi les attitudes parfois limites de l’OM pour se défaire de certains joueurs, l’ancien gardien de but a tenu à continuer à travailler sur quelques dossiers, histoire de ne pas se mettre en faute et de laisser son bureau et ses travaux en ordre pour son successeur.

Cette semaine, l’accord définitif pour son départ a cette fois-ci bien été trouvé, affirme La Provence, pour qui tout a été bouclé en fin de semaine dernière. Cela a aussi été le cas pour son adjoint Albert Valentin, qui suit la même trajectoire que Zubizarreta. Une fin de parcours tout en douceur donc, qui démontre en tout cas que l’Espagnol n’était clairement pas fan des bras de fer et des négociations serrées. En effet, il aura fallu plus de quinze jours entre l’annonce de son départ et l’accord pour que ce dernier soit ainsi effectif. Pour quelqu’un souvent dénoncé par les agents comme extrêmement lents dans les discussions et les négociations, cela ne surprendra personne à Marseille. Même si au moins, les conditions de ce départ auront eu le mérite de ne pas jeter de l’huile sur le feu dans un OM qui s’embrase déjà chaque jour sur la vente du club, l’avenir de son entraineur, ou le mercato à venir.