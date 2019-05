OM : Zubi veut se payer un Grec pour sauver sa défense

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Ce n’est pas vraiment un secret : l’un des postes à renforcer prioritairement sera celui de défenseur gauche pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille cet été. Et pour cause, Jordan Amavi n’a convaincu personne cette saison, et il devient impératif pour Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud de lui trouver un sérieux concurrent. Cet hiver, le nom d’un jeune international grec avait filtré, celui de Leonardo Koutris (23 ans). Une rumeur de nouveau sur la table en cette fin du mois de mai, à quelques jours de l’ouverture du mercato estival.

Effectivement, le média portugais Record affirme en ce début de semaine que l’Olympique de Marseille souhaite toujours s’attacher les services de Leonardo Koutris, un joueur ayant une cote intéressante en Grèce après sa belle saison à l’Olympiakos. C’est d’ailleurs pour cette raison que le 5e de Ligue 1 devra composer avec une rude concurrence puisque Benfica et West Ham sont également sur les rangs pour accueillir le défenseur gauche de la sélection grecque. Reste maintenant à voir jusqu’à quelle somme seront prêts à monter les dirigeants phocéens pour s’attacher les services de ce latéral offensif.