OM : Zubi, un maitre du mercato ? 7 dossiers pour le prouver

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Comme le PSG ou encore l’AS Saint-Etienne, les dirigeants de l’Olympique de Marseille devront se séparer de plusieurs indésirables avant de recruter cet été. Et la mission s’annonce particulièrement délicate pour Andoni Zubizarreta. En effet, le directeur sportif espagnol doit trouver un point de chute à près de sept joueurs comme le confirme L’Equipe dans son édition jour. Parmi eux, des éléments ayant un salaire très confortable et qui ne seront donc pas pressés de quitter la cité phocéenne.

On pense notamment à Aymen Abdennour et Henri Bédimo, qui touchent plus de 100.000 euros par mois à Marseille. Prêtés en Turquie cette saison, Matheus Doria et Tomas Hubocan seront également poussés vers la sortie. Enfin, la situation sera différente pour Saif-Eddine Khaoui et Rémy Cabella, les deux joueurs ayant brillé à Troyes et Saint-Etienne cette saison. Ils auront certainement des offres en Ligue 1 et il sera question pour la direction olympienne d’en tirer le meilleur prix, sans pour autant laisser trainer en longueur ces deux dossiers. Par ailleurs, la situation de Grégory Sertic interpelle. Peu utilisé par Rudi Garcia, il disposerait d’une espèce « d’immunité » selon le quotidien national et son départ n’est donc pas indispensable pour l’OM…