OM : Zubi lance le mercato des gardiens à Marseille !

Dans : OM.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2021, Steve Mandanda sera-t-il toujours titulaire la saison prochaine ? La question semble se poser.

Bien que capitaine et hyper-performant cette saison, l’international français va dépasser en début d’année prochaine la barre symbolique des 35 ans. Pour la direction marseillaise, il est donc peut-être temps de se poser la question de la succession de Steve Mandanda. Et ce n’est pas à Andoni Zubizarreta que l’on va apprendre cela, lui l’ancien grand gardien de la sélection espagnole et du FC Barcelone. C’est ainsi que selon les informations du média Telebasel, une piste en Suisse est étudiée par la direction de l’Olympique de Marseille.

Une piste en Suisse pour l'OM au mercato

Effectivement, Andoni Zubizarreta suivrait avec beaucoup d’attention les performances de Jonas Omlin, dont le nom a déjà été associé à l’actuel deuxième de Ligue 1 par le passé. Sous contrat avec le FC Bâle jusqu’en juin 2022, le gardien de 25 ans pourrait évidemment voir d’un bon œil un transfert chez un gros club français, qui pourrait donner une autre dimension à sa carrière. Reste à voir si du côté de Marseille, la volonté sera de recruter un potentiel titulaire dès la saison prochaine, ou si cette piste est davantage suivie dans l’optique de l’été 2021, période à laquelle, pour le coup, le recrutement d’un gardien sera quasiment indispensable. Une chose est certaine, le mercato des gardiens est pris très au sérieux par Andoni Zubizarreta en Provence…