OM : Zidane à Marseille, une finale à 5

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'est récemment séparé de Steve Mandanda. Un grand vide qu'il faudra bientôt combler avec le recrutement d'un gardien.

Non-content de sa situation à l'OM depuis quelques mois, Steve Mandanda a pris le large, direction le Stade Rennais. Le champion du monde laisse derrière lui des supporters tristes et qui se demandent qui le remplacera. Pau Lopez étant titulaire, l'OM va s'atteler à lui trouver une doublure. Mais face à toutes les échéances qui attendent le club phocéen la saison prochaine, Pablo Longoria serait bien inspiré de recruter une valeur sûre. Si rien n'est très avancé avec un gardien pour le moment, Le Phocéen en a profité pour dresser une liste de 5 noms pouvant remplacer l'idole Steve Mandanda dans l'effectif d'Igor Tudor.

L'OM prêt à tenter le coup avec Zidane ?

Steve Mandanda : « J’ai donné tout ce que je pouvais donner à l'OM. Ce n’était pas une décision simple, c’est pour cela que ça a pris du temps. Mais après avoir bien réfléchi, j’étais persuadé que c’était la meilleure décision à prendre et que la suite se trouvait à Rennes ». pic.twitter.com/V7uzmMapyz — BeFoot (@_BeFoot) July 11, 2022

Le média pro-OM cite notamment Matt Turner, qui évolue du côté d'Arsenal et qui ne bénéficie pas de beaucoup de temps de jeu. Aussi, on retrouve Paul Bernardoni (Angers), Benjamin Lecomte (AS Monaco), Anatoliy Trubin (Shakhtar) ou encore... Luca Zidane, en fin de contrat avec le Rayo Vallecano. Si peu de certitudes existent avec le joueur de 24 ans, le nom a de quoi parler au public du Stade Vélodrome. Idole de tout le peuple Marseille, Zinedine Zidane se rapprocherait donc un peu plus (indirectement) de sa ville natale, lui qui a récemment décliné, selon certains médias, le poste d'entraineur au PSG. Luca Zidane, lui, est loin d'avoir l'illustre carrière de son père. Formé au Real Madrid, le portier a connu des expériences peu fructueuses au Racing Santander puis au Rayo Vallecano. Une arrivée à l'OM aurait le métrite de lui donner une belle exposition pour se montrer aux yeux du public français. Reste à savoir quel sera le choix de Longoria et Tudor. Le président marseillais souhaite avant tout continuer de dégraisser l'effectif phocéen. Kevin Strootman et Alvaro Gonzalez sont concernés...