OM ‍: Zhegrova s'éloigne, Lille ne mentait pas

Par Corentin Facy

Malgré un accord total avec Edon Zhegrova, l’OM n’est pas certain de s’offrir l’ailier kosovar de Lille. En cause, l’intérêt de plus en plus fort de la Juventus Turin pour le talentueux gaucher de 26 ans.

Interrogé sur la situation d’Edon Zhegrova après la large victoire de Lille à Lorient (1-7) samedi après-midi, Olivier Létang a été clair. Le patron du LOSC « ne pense pas » que son attaquant de 26 ans va signer à l’Olympique de Marseille. Selon lui, la tendance n’est pas à un départ en Provence pour l’ailier kosovar, en fin de contrat avec les Dogues jusqu’en 2026. Le président lillois avait une bonne raison de lâcher une telle information puisque Fabrizio Romano nous apprend que la Juventus Turin, en retrait dans ce dossier depuis plusieurs jours, a fait son retour en force avec la ferme intention de rafler la mise et de recruter le numéro 10 du Kosovo.

🚨⚫️⚪️ EXCL: Juventus also in club to club talks with Lille for Edon Zhegrova tonight following Olympique Marseille bid.



Understand Atlético Madrid are back in serious talks for Nico González, new official bid also sent to Juve 🔴⚪️



If Nico joins Atléti, Juve can go all in. pic.twitter.com/JCTl1C6UtW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2025

Le spécialiste du mercato le répète, ce dossier dépend de la vente de Nico Gonzalez et justement, ce dossier est sur le point de trouver une issue heureuse puisque l’ailier argentin des Bianconeri a de fortes chances de rebondir à l’Atlético de Madrid. Une fois ce départ acté, la Juventus Turin pourra « tout miser » sur Edon Zhegrova pour en faire le remplaçant de Nico Gonzalez selon notre confrère. Le temps presse donc pour l’OM, qui a un accord avec Edon Zhegrova mais pas encore avec Lille.

Zhegrova plus proche de la Juve que de l'OM ?

Pour rappel, les Dogues réclament un total de 15 millions d’euros au minimum pour se débarrasser de l’ailier de 26 ans, en fin de contrat dans onze mois. Un dossier sur lequel Medhi Benatia et Pablo Longoria travaillent depuis plusieurs semaines et qui n’a pas été abandonné malgré la signature il y a trois jours d’Hamed Junior Traoré en provenance de Bournemouth pour 8 millions d’euros. A l’OM, l’idée est de faire de l’Ivoirien la doublure de Paixao tandis que Zhegrova serait lui en concurrence avec Greenwood.