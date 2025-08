OM ‍: Zhegrova, il annonce un désastre à la Wahi

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

En fin de contrat l’an prochain du côté du LOSC, Edon Zhegrova a émis son souhait de changer d’air. L’ailier kosovar est la cible de l’Olympique de Marseille. L’OM en quête de renforts pour la saison prochaine connait le prix à payer. Un recrutement qui n’est pas jugé judicieux par tout le monde.

Edon Zhegrova ne veut plus rester au LOSC. Arrivé pour sept millions d’euros à l’hiver 2022 en provenance de Bâle, l’ailier kosovar a explosé en Ligue 1. Sa côte grossit et les Dogues vont devoir le vendre cet été s’ils veulent toucher un billet. En fin de contrat l’été prochain, le joueur est désormais sur les tablettes de l’OM. Foot Mercato a révélé que le club de la Cité Phocéenne apprécie le profil du joueur de 26 ans. Al Nassr et le Napoli sont également à la lutte. Le LOSC a émis son envie d’en tirer 15 millions d’euros plus cinq de bonus.

Zhegrova peut-il être De Zerbi compatible ?

🗣🎙 @kevindiaz11 sceptique sur l'arrivée de Zhegrova à l'OM :



"J'ai de gros doutes sur le fait que Zhegrova soit compatible avec ce que l'OM met en place depuis quelques années. Je vois plus un destin à la Wahi plutôt qu'à la Rabiot." pic.twitter.com/OZKug03d7b — After Foot RMC (@AfterRMC) August 5, 2025

Mais le choix de Edon Zhegrova ne plaît pas à tout le monde. Dans l’After Foot sur RMC, Kévin Diaz a évoqué la possible incompatibilité du joueur avec l’exigence de Roberto de Zerbi. « J’ai de gros doutes sur le fait que Edon Zhegrova est fait pour travailler avec un entraîneur, avec un directeur sportif, un président aussi exigeant. C’est quand même quelqu’un qui a montré des qualités, certes. Mais qui a montré certaines défaillances notamment sur le plan psychologique pour accepter une certaine forme de concurrence, une forme d’exigence aussi par ses entraîneurs notamment dans le replacement défensif. Qu’il ait du talent, je n’en doute pas. Qu’il soit compatible avec ce que tente de mettre en place l’OM depuis deux ans, j’ai de gros doutes, » explique-t-il. Ce feuilleton va animer la fin de mercato en Ligue 1. Cependant, la chance de voir Edon Zhegrova sous le maillot du LOSC paraît désormais très faible.