OM ‍: Zhegrova à Marseille, tout s'accélère

La fin du mercato de l’Olympique de Marseille promet d’être agitée. Le club de la cité phocéenne a encore besoin de quelques renforts. Les négociations avancent avec Edon Zhegrova. Un accord contractuel a été trouvé avec le joueur lillois. L’OM doit désormais discuter avec le LOSC.

Si le tirage de la Ligue des champions promet des affiches de prestige à l’Olympique de Marseille, la fin du mercato doit quant à elle prévoir des renforts. Le club de la cité phocéenne attend toujours des nouvelles du Club Bruges concernant Joël Ordonez. Pablo Longoria veut également trouver un milieu de terrain supplémentaire pour Roberto de Zerbi ainsi qu’un ailier. Depuis plusieurs semaines, le dauphin de la dernière saison de Ligue 1 se tourne vers le Nord de la France et Edon Zhegrova. L’international kosovar (34 sélections, quatre buts) poursuit ses discussions avec l’OM.

Accord Edon Zhegrova – OM, mais pas avec Lille

Ce vendredi, Foot Mercato annonce que le joueur et le club de l’Olympique de Marseille ont trouvé un accord. Le quotidien français évoque que le joueur pourrait signer à l’OM un contrat jusqu’en 2030. Olivier Letang semble avoir cependant fermé la porte à un départ de son ailier en fin de contrat à la fin de la saison. Foot Mercato précise cependant que Marseille n’a pas abandonné la piste et doit encore trouver un accord avec le LOSC pour un transfert. Au début de l’été, le club nordiste demandé 15 millions d’euros et cinq millions de bonus. L’OM va poursuivre les discussions dans les prochaines heures afin de convaincre les Dogues de céder. Cependant, Pablo Longoria devra faire vite, car le mercato français ferme ses portes ce lundi à partir de 20H. L’OM doit encore gérer quelques cas épineux sur ce marché estival et le cas Edon Zhegrova va rythmer ce week-end d'Olympico.