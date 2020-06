OM : Accord annulé avec l'UEFA, ça veut dire quoi ?

Dans : OM.

L’Olympique de Marseille connait désormais sa sanction en ce qui concerne ses infractions au fair-play financier.

Il s’agit d’un gros coup de règle sur les doigts, mais rien de plus grave. Le club provençal craignait une mesure radicale comme une suspension de participation à la Ligue des Champions, mais ce sera une grosse amende de 3 ME, une pénalité de 15 % sur les droits à venir en Coupe d’Europe pendant deux ans, et une réduction des joueurs éligibles pour la liste. Un « ouf » de soulagement qui s’accompagne aussi d’une décision qui a un peu moins fait parler dans un premier temps. En effet, l’UEFA a annoncé la fin de « l’accord de règlement » signé il y a un an, et qui prévoyait donc des mesures allongées sur le temps pour arriver à l’équilibre financier. Cela veut dire que l’OM voit son passif financier être épongé par l’UEFA, mais avec une conséquence de taille. Si les dirigeants marseillais se présentent avec une ardoise vierge désormais et ne voient pas leur déficit précédent s’accumuler aux yeux du fair-play financier, le prochain écart sera vu comme une récidive de mauvaise gestion, et pourrait entrainer une décision lapidaire.

« Le club est maintenant sans filet. S'il ne parvient pas à équilibrer ses comptes dans un an, il n'aura plus la possibilité de signer un accord de règlement et s'exposera cette fois à une exclusion pure et simple des coupes d'Europe », a prévenu un proche du dossier dans les colonnes de L’Equipe. L’OM se retrouverait alors dans la position de clubs qui ont été exclus de la Coupe d’Europe, comme Trabzonspor, qui avait réussi à éviter cette décision dans un premier temps en prenant du sursis. Autant dire que, si le bilan s’annonce catastrophique pour la saison 2019-2020, l’OM et Jacques-Henri Eyraud joueront très gros pour l’exercice comptable 2020-2021, où il faudra arriver à sortir de cette spirale du déficit économique, sous peine de ne pas pouvoir éviter la sanction suprême. Même si pour le moment, l’essentiel est sauf avec la qualification européenne, et rien ne dit, qu’avec le mercato annoncé, l’OM parviendra encore à briller en Ligue 1 la saison prochaine pour obtenir un nouveau billet européen.