OM : Zéro cadeau, la LFP convoque Jacques-Henri Eyraud !

Dans : OM, Ligue 1.

Mercredi, les dirigeants de l’Olympique de Marseille seront à Paris pour défendre les dossiers de Boubacar Kamara et de Dimitri Payet, exclus face à Montpellier samedi soir. Les joueurs seront également présents sur place pour tenter d’obtenir la clémence de la commission de discipline. Une commission avec laquelle Jacques-Henri Eyraud va se familiariser dans les prochaines semaines puisque RMC indique que le président phocéen a lui été convoqué pour la séance du mercredi 2 octobre prochain.

La Ligue semble reprocher au président de l’Olympique de Marseille d’être entré dans le vestiaire des arbitres après le match nul face au MHSC afin de manifester son mécontentement. En interne, on s’étonne de cette convocation, les proches de Jacques-Henri Eyraud affirmant que le boss de l’OM est resté très courtois envers l’arbitre, et qu’il est courant pour ne pas dire banale de voir des présidents de Ligue 1 entrer dans le vestiaire des hommes en noir après les rencontres. Cette convocation est surtout un signal négatif selon les dirigeants de l’OM, qui ont ici la preuve que la LFP ne fera aucun cadeau à Dimitri Payet et à Boubacar Kamara.