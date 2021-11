OM : William Saliba lâche tout pour la France !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’un début de saison canon, William Saliba fait l’unanimité à l’OM, où il est prêté une saison par Arsenal.

Bon mais irrégulier la saison dernière à Nice, William Saliba réalise la saison de la confirmation à l’Olympique de Marseille. De nouveau prêté par Arsenal, le défenseur français de 20 ans réalise un début de saison exceptionnel sous les couleurs phocéennes, où il s’est imposé comme un taulier de Jorge Sampaoli. Rare joueur de l’effectif à ne quasiment jamais souffler, William Saliba s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste, ce qui suscite des convoitises. De la part des autres clubs bien sûr mais également des sélections, dans la mesure où Saliba n’a toujours pas été convoqué en Equipe de France A.

William Saliba, qui possèdes des origines camerounaises au sein de sa famille, figure dans le viseur des Lions Indomptables selon les informations rapportées par le média Foot Azimuts. Dans leur volonté de renforcer l’effectif du Cameroun, le staff de Toni Conceiçao se penche de plus en plus sur les binationaux et dans cette optique, William Saliba a été approché. Néanmoins, la réponse du défenseur de l’Olympique de Marseille, capitaine de l’Equipe de France espoirs lors du dernier rassemblement, a été catégorique. Le joueur a très vite fait savoir à la fédération camerounaise de football qu’il souhaitait défendre les couleurs de la France. William Saliba a ainsi refusé catégoriquement de porter le maillot du Cameroun, sans la moindre hésitation.

Saliba plus proche que jamais des Bleus ?

Un choix fort de la part du colosse de l’Olympique de Marseille, à l’heure où son nom commence a être soufflé à l’oreille de Didier Deschamps par de plus en plus d’observateurs. Guy Stéphan était par exemple au stade Vélodrome lors du match entre l’OM et le PSG il y a deux semaines et a pu constater le niveau stratosphérique de William Saliba, auteur ce jour-là d’un match XXL et notamment d’un retour incroyable sur Kylian Mbappé en fin de match. Dans son édition du jour, La Provence confirme que Saliba est de plus en plus un prétendant sérieux à l’Equipe de France où il pourrait retrouver son coéquipier marseillais Mattéo Guendouzi, également apprécié par le staff des Bleus et qui a été convoqué lors des deux derniers rassemblements.

Saliba quel joueur 😳 un Roc et un monstre 💪🏿💪🏿💪🏿 je comprends pas comment Arsenal ne compte pas sur un tel joueur et j’espère vraiment que l’OM va l’acheter 🙏🏿 @OM_Officiel — Mamadou Niang (@mamadniang11) October 25, 2021

Pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille, la sélection de William Saliba en Equipe de France serait une grande fierté. Même si Pablo Longoria a bien conscience que le joueur est toujours sous contrat avec Arsenal, et a de grandes chances d’y retourner à la fin de la saison. C’est tout du moins ce que le coach des Gunners, Mikel Arteta, a sous-entendu récemment en conférence de presse. « Son futur au club ? Il y a de la place pour lui chez nous. Tout dépendra de l'avenir d'autres joueurs, mais ce n'est pas le moment. C'est une décision que nous prendrons cet été. Il est évident qu'il reste notre joueur, et naturellement nous allons devoir nous asseoir et décider de la prochaine étape à suivre » a lancé le manager espagnol d’Arsenal. De son côté, l’Olympique de Marseille ne désespère pas d’obtenir un prêt d’un an supplémentaire de William Saliba. Ou carrément de casser sa tirelire en déboursant 20 à 30 millions d’euros pour s’attacher les services de l’un des défenseurs les plus prometteurs de la France.