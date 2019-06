OM : West Ham se trompe et prive Marseille d’un gros transfert

Dans : OM, Premier League, Mercato.

Sanctionné par l’UEFA pour non-respect du fair-play financier, l’Olympique de Marseille doit se serrer la ceinture. Et le plus rapidement possible.

Avant la fermeture de l’exercice en cours dimanche, le club phocéen espérait boucler au moins une grosse vente afin de rééquilibrer ses comptes. Les regards se sont donc dirigés vers Florian Thauvin et surtout Morgan Sanson, dont la belle cote en Premier League pouvait rapporter gros. En effet, le milieu de 24 ans intéresse Wolverhampton, Everton et West Ham. Mais apparemment, aucun d’entre eux n’est parvenu à avancer assez vite dans les discussions. Pas même les Hammers qui ont pourtant lancé des démarches.

La raison ? A en croire le journaliste Nabil Djellit, le club londonien était prêt à miser 35 millions d’euros sur le transfert de Sanson. Autant dire que ce montant aurait pu satisfaire l’OM. Malheureusement pour la direction olympienne, West Ham serait passé par les mauvais intermédiaires sur ce dossier. De quoi ralentir l’opération et les plans financiers de Marseille, qui ne devrait conclure aucune vente importante avant la semaine prochaine.