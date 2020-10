OM : Wesley Fofana prêté à Marseille, l'idée est lancée

Dans : OM.

Dans une interview accordée à Canal Plus dimanche, Wesley Fofana n’a pas caché que son rêve était de porter un jour les couleurs de l’Olympique de Marseille.

« Le club qui me faisait rêver petit, c'était l'OM. Après ça a été Sainté. Aujourd'hui, je veux taper le plus grand, le plus haut. Mais quand j'ai joué au Vélodrome, ça a été quelque chose d’incroyable, devant ma famille, dans ma ville. Pourquoi pas un jour jouer à l'OM » a reconnu le défenseur de Leicester, natif de Marseille. Transféré en Premier League en provenance de Saint-Etienne contre 35 ME hors bonus, le nouveau joueur des Foxes semble promis à un grand avenir Outre-Manche. Mais les grands espoirs français sont nombreux à avoir échoué dans le championnat le plus physique d’Europe.

C’est ainsi qu’avec une pointe d’humour, le journaliste Romain Haering a suggéré aux dirigeants olympiens de surveiller la saison de Wesley Fofana afin de tenter un éventuel prêt l’été prochain en cas d’échec de l’ancien Stéphanois en Premier League. « Prêt l’année prochaine (à Marseille) si ça foire en Premier League… on lui souhaite pas mais... » a lancé le journaliste du Phocéen, qui ne souhaite évidemment pas voir Wesley Fofana se vautrer totalement en Premier League cette saison. Mais qui estime que l’Olympique de Marseille aurait toutes ses chances de l’attirer sous la forme d’un prêt sans option d’achat l’été prochain, si jamais Leicester venait à être insatisfait des performances de son nouveau joueur. Reste que les Foxes ont payé très cher pour recruter l’ex-pilier de l’ASSE, et ne devrait donc pas s’en séparer si rapidement, même dans le cas où sa première saison serait décevante sous le maillot bleu.