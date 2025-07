OM ‍: Wesley Fofana est à Marseille, alerte générale

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique de Marseille n'arrive pas à conclure le transfert de Nayef Aguerd en défense centrale. Les Phocéens réfléchissent à une alternative au Marocain et elle pourrait bien s'appeler Wesley Fofana. Le défenseur de Chelsea est d'ailleurs déjà à Marseille.

Même si l'Olympique de Marseille a débuté très tôt son mercato dans le domaine défensif, les dossiers prennent beaucoup de temps. Il a fallu près d'un mois pour arracher Facundo Medina à Lens et convaincre le club artésien sur le plan financier. La deuxième cible Nayef Aguerd est encore plus dure à acheter. West Ham réclame plus de 20 millions d'euros pour le Marocain et rejette surtout l'idée du prêt payant avancé par Pablo Longoria. L'OM risque de devoir explorer d'autres pistes au poste. Evan Ndicka a d'abord été avancé mais c'est finalement Wesley Fofana qui pourrait soulager l'OM.

Wesley Fofana à l'OM, la bascule est proche

Natif de Marseille, le défenseur de Chelsea a souvent été annoncé chez les Olympiens ces dernières années. Cependant, un transfert à l'été 2025 est une option plus sérieuse que jamais. Les supporters marseillais ont repéré que le joueur français était actuellement sur la Canebière pour profiter de ses vacances, comme en témoignent ses photos sur Instagram. Surtout, les contacts entre Fofana et l'OM sont bien réels selon les informations de La Tribune Olympienne.

« L’OM travaille sur d’autres pistes et notamment sur Wesley Fofana. Le joueur a eu des déclarations relayées par Fabrizio Romano comme quoi il ne voulait pas quitter Chelsea, qu’il était très bien là-bas etc. Moi ce que je peux vous dire c’est qu’en privé Wesley Fofana ne tient absolument pas le même discours. On est plutôt sur quelqu’un qui veut absolument signer à l’Olympique de Marseille. Ça travaille entre lui et Marseille pour trouver un accord après faudra en trouver un avec Chelsea... », a lâché Thomas, l'un des membres du compte sur une vidéo Youtube. Les Fofana pourraient rendre de fiers services à l'OM après l'homonyme belge de l'OL, lui aussi convoité au mercato.