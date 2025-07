OM ‍: Weah va signer, la Juventus fait du cinéma

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille patiente sereinement dans ce mercato estival concernant la signature de Timothy Weah. L'OM sait que le joueur a décidé de rejoindre le club phocéen et que la Juventus n'a pas réellement le choix.

Avec les dossiers Aubameyang, Paixao et Weah, l'heure est à la patience du côté de l'Olympique de Marseille où les supporters s'attendaient à une grosse accélération du mercato cette semaine. Mais, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont beau être de terribles négociateurs, cette fois ils doivent se heurter à l'appétit financier des clubs concernés, notamment pour Igor Paixao et Timothy Weah. Au sujet de l'international américain de la Juventus, les choses traînent en longueur, mais à en croire la presse italienne, et plus précisément le quotidien sportif turinois Tuttosport, il est évident que Weah finira pas signer à l'OM, même si le timing de l'opération traîne un peu en longueur. Si les dirigeants de la Juventus prennent leur temps, c'est qu'ils attendent une éventuelle offre supérieure à cette de l'Olympique de Marseille, mais que pour l'instant, elle ne vient pas alors que le joueur de 25 ans n'a plus aucun doute.

La Juventus espère que l'OM fera encore un effort

Leeds double l’OM, Paixao est furieux https://t.co/RSlrbYgb68 — Foot01.com (@Foot01_com) July 25, 2025

Tuttosport précise que du côté de Timothy Weah, on ne souhaite qu'une chose, c'est de signer à l'OM, et nulle part ailleurs. Le fils de Mister George a fait son choix et rien ne semble devoir le détourner de Marseille. Tandis que l'international américain patiente sereinement, la Juventus souhaite que le club phocéen aille au-delà des 15 millions d'euros proposés initialement pour s'offrir Timothy Weah. Même si des clubs de Premier League sont récemment venus aux renseignements, aucun n'a approché les 20 millions d'euros attendus par la Juve, et le média italien admet que « Marseille conserve un net avantage ».

Dans un mercato assez intrigant cet été, l'Olympique de Marseille ne veut pas céder à la surenchère, Pablo Longoria étant persuadé que la Juventus finira par accepter son offre, tôt ou tard. L'OM aimerait évidemment que Roberto De Zerbi puisse profiter de Timothy Weah rapidement, mais l'entraîneur italien sait que ses dirigeants sont à la manœuvre pour lui apporter l'ensemble des joueurs dont il a besoin et qu'il doit aussi accepter d'être patient.