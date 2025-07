OM ‍: Weah ne vient pas, Damien Comolli accusé

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

L'Olympique de Marseille pensait pouvoir mettre facilement la main sur Timothy Weah mais la situation n'évolue plus. En cause, un conflit ouvert entre l'entourage du joueur et Damien Comolli, directeur général de la Juventus, qui bloque pour l'instant son transfert.

Avec la qualification pour la prochaine Ligue des champions, l'Olympique de Marseille n'a pas d'autres choix que de se renforcer drastiquement pour au moins faire bonne figure dans le grand bain. Après avoir rapidement fixé le problème du secteur défensif en recrutant le jeune défenseur central CJ Egan-Riley gratuitement, la direction s'est penché sur le remplaçant de Luis Henrique. La polyvalence du Brésilien a beaucoup aidé Roberto De Zerbi la saison dernière et l'Italien espère pouvoir bénéficier d'un profil similaire pour l'année prochaine. C'est pourquoi la direction s'est lancée à l'assaut de Timothy Weah. Capable de jouer à tous les postes dans les deux couloirs, l'international américain a manifesté son fort intérêt réciproque et n'attend que de pouvoir s'engager à l'OM. Mais Damien Comolli attend encore que ses homologues phocéens montent leur offre.

Weah et l'OM, Comolli ne rompt pas

Toulouse empoche 10 ME et contacte l’OM https://t.co/tzQH4zOdf6 — Foot01.com (@Foot01_com) July 28, 2025

Le dossier Timothy Weah est actuellement au point mort. Si un accord a déjà été trouvé depuis longtemps entre l'OM et le joueur pour un contrat de 5 ans, les Phocéens ne sont toujours pas parvenus à un terrain d'entente avec la Juventus. En cause, selon l'agent du joueur, des « méthodes d'un ancien temps » utilisées par Damien Comolli. Comme l'indique le journaliste Sacha Tavolieri, une résolution rapide du conflit est espérée alors que les méthodes de l'ancien président du Toulouse FC posent question, lui qui avait apparemment déjà causé des soucis lorsqu'il était à la tête du club du sud-ouest.

En attendant et comme le confirme le spécialiste de l'actualité mercato, Timothy Weah veut bel et bien signer à l'Olympique de Marseille et attend sagement son moment. Pour rappel, la Juventus ne compte pas rompre avant que les 20 millions d'euros demandés arrivent sur la table. Une somme jugée pour l'instant excessive par les Phocéens.