OM ‍: Weah jusqu'en 2030, accord trouvé

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le dossier Timothy Weah avance très rapidement du côté de l'Olympique de Marseille. Le joueur de la Juventus s'est déjà entendu avec les dirigeants de l'OM.

Le club phocéen avance discrètement, mais efficacement durant ce mercato, et la prochaine officialisation d'une signature devrait être celle de Timothy Weah, l'international américain de la Juventus. Alors que le dossier frissonne depuis plusieurs jours, Nicolo Schira annonce qu'un accord de principe a d'ores et déjà été trouvé entre Pablo Longoria et le joueur de 25 ans pour un contrat jusqu'en 2030. Pour l'instant, l'Olympique de Marseille négocie toujours avec la Juventus, mais de son côté, le quotidien sportif turinois Tuttosport reconnaît ce mercredi que le départ de Timothy Weah de la Juventus est désormais plus qu'imminent, même si nos confrères italiens ne précisent pas les conditions financières de la venue du fils de George Weah à l'OM, même si un deal autour de 15 millions d'euros est évoqué.

L'OM avance vite sur le dossier Weah

De son côté, Camillo Demichelis, autre journaliste italien, qui suit plus précisément l'actualité de la Juventus, confirme que tout est bouclé entre le joueur et l'OM. « Weah lui-même est ouvert à un retour en France, où il a précédemment joué avec Lille, et il a déjà donné son accord à Marseille. La Juventus valorise le joueur à environ 15 millions d'euros : un montant qui pourrait représenter une plus-value significative et offrir à Damien Comolli une plus grande marge de manœuvre pour renforcer l'effectif des Bianconeri. Marseille, de son côté, espère conclure l'affaire dans les prochains jours, s'appuyant sur l'engagement du joueur et la bonne relation avec son équipe », annonce, sur TMW, notre confrère transalpin. Il n'y a donc plus le moindre doute concernant la signature de Timothy Weah à l'OM, pour le plus grand bonheur de Roberto De Zerbi qui convoitait ce joueur depuis pas mal de temps et va forcément se réjouir de voir que Pablo Longoria et Medhi Benatia ont réussi à le faire signer.