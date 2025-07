OM ‍: Walid Acherchour confirme le gros coup à venir

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

A la recherche d’un défenseur central supplémentaire, l’Olympique de Marseille s’intéresse à l’Equatorien Joel Ordoñez qui évolue du côté de Bruges. Une piste confirmée par le journaliste Walid Acherchour.

Après CJ Egan-Riley et Facundo Medina, l’Olympique de Marseille va de nouveau renforcer son arrière-garde. Un troisième défenseur central devrait renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi d’ici la fin du mercato estival. Depuis plusieurs semaines, des noms tels que Nayef Aguerd et Aymeric Laporte sont régulièrement cités. Le club phocéen semblait focalisé sur une recrue expérimentée. Mais ce n’est pas du tout la tendance donnée par Walid Acherchour. Sur le plateau du Winamax FC, le journaliste a révélé les intentions de la direction sportive, apparemment focalisée sur un profil jeune et pas encore confirmé.

« Ce que je sais, c'est qu'ils avancent sur un top défenseur central jeune, en devenir, a annoncé le chroniqueur. Les rumeurs, ce qu'on a entendu sur Aguerd… Aujourd'hui ils travaillent sur des jeunes "prospects" U23 qui ont montré de belles choses mais pas dans les grands championnats, pas forcément dans le top 5. Ils travaillent sur ces pistes-là, sur des joueurs qui ont déjà un gros potentiel et qui peuvent encore passer un cap à l'Olympique de Marseille. Loïc Badé ? Non, ce n'est pas l'information que j'ai. »

Joel Ordoñez, ça se confirme

La description du spécialiste confirme la récente piste dévoilée ce mercredi. Notre confrère Sacha Tavolieri a en effet parlé d’un intérêt marseillais pour Joel Ordoñez. Ce défenseur central de 21 ans a fait forte impression avec Bruges la saison dernière. Ce n’est pas un hasard si l’international équatorien était annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain il n’y a pas si longtemps. L’Olympique de Marseille a donc de la concurrence pour ce joueur courtisé par l’Inter Milan et par des clubs de Premier League.